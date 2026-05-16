Geral

Mudança social
Notícia

Em seis meses, mais de 1 mil jovens já foram atendidos em centro de cultura e formação na periferia de Passo Fundo

Sede do Centro de Referência para a Juventude, da Cufa, fica no bairro Integração e oferece oficinas e capacitação para jovens

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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