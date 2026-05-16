Em seis meses, mais de 1 mil jovens já foram atendidos em centro de cultura e formação na periferia de Passo Fundo

Formação profissional está entre serviços oferecidos. CUFA Passo Fundo / Divulgação / Redes Sociais

Jovens das periferias de Passo Fundo têm encontrado novas oportunidades nas oficinas do Centro de Referência para a Juventude, de Central Única das Favelas (Cufa). Mais de 1 mil jovens já foram atendidos pela iniciativa, que opera há seis meses na cidade.

As atividades são gratuitas e abrangem três eixos principais: esporte, cultura e formação técnica. A proposta é oferecer alternativas de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens que vivem em áreas com maior vulnerabilidade social.

A sede do projeto fica no bairro Integração, região formada pela união de nove bairros periféricos. É lá que os jovens podem se inscrever para participar das atividades.

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— Muitas dessas oficinas aqui, se você for pagar, é um valor que o jovem da periferia não vai ter para investir. Aqui é possível fazer esses módulos, aprender, ter informação e se colocar no mercado de trabalho com o certificado — explica o coordenador Guilherme Barreto.

Para os participantes, a iniciativa tem impacto direto na rotina e nas escolhas. Muitos relatam mudanças de comportamento, mais disciplina e o surgimento de novos sonhos a partir do contato com as atividades.

— Fazer atividades é essencial porque nos tira um pouco do celular, além de ser muito importante ter atividades físicas perto. Muitos jovens que não têm onde jogar podem praticar aqui. Tem vezes que aparecem talentos perdidos pelo bairro — relata o estudante e participante das oficinas Anthony Erig Pereira, 17 anos.

Transformação social

Jovens da comunidade têm oportunidade de treinar gratuitamente. CUFA Passo Fundo / Divulgação / Redes Sociais

Além do aprendizado técnico, as oficinas também estimulam valores como convivência, respeito e trabalho em equipe — especialmente nas atividades esportivas, que funcionam como ferramenta de inclusão e transformação social.

Entre as oficinas ofertadas estão vôlei, futebol, dança, fotografia e cursos de capacitação. De acordo com Barreto, mais do que ocupar o tempo livre, o objetivo é abrir caminhos e ampliar as perspectivas de futuro para jovens da periferia.

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