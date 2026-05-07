Em dois dias, quase cinco toneladas de alimentos impróprios são apreendidas no norte do RS

Mais de 4,5 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos em dois dias no norte do Estado. Na quarta-feira (6), mais de duas toneladas foram apreendidas em Tapera. No dia anterior, 2,5 toneladas já haviam sido recolhidas em Não-Me-Toque.
Em Tapera, quatro estabelecimentos foram fiscalizados. Entre os itens recolhidos estavam carne, bebidas, queijo, embutidos, pizzas congeladas, biscoitos e pães. Em Não-Me-Toque, três mercados foram fiscalizados.
As principais irregularidades encontradas nas duas cidades foram produtos com prazo de validade vencido, alimentos armazenados fora da temperatura adequada e mercadorias sem procedência. Neste caso, os principais produtos encontrados foram aipim, mel, banha, vinho, cachaça e amendoim.
Após avaliação veterinária, parte da carne apreendida em Tapera foi doada para zoológicos de Santa Maria e de Passo Fundo.
A ação contou com a participação da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), além de equipes das prefeituras, secretarias estaduais e Batalhão Ambiental.