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Em dois dias, quase cinco toneladas de alimentos impróprios são apreendidas no norte do RS

Fiscais encontraram produtos vencidos, fora da temperatura ideal e sem procedência em estabelecimentos de Tapera e Não-Me-Toque

Alessandra Hoppen

Repórter

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