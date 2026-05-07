Em dois dias, quase cinco toneladas de alimentos impróprios são apreendidas no norte do RS

Mais de 2 toneladas foram apreendidas em Tapera. Ministério Público / Divulgação

Mais de 4,5 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos em dois dias no norte do Estado. Na quarta-feira (6), mais de duas toneladas foram apreendidas em Tapera. No dia anterior, 2,5 toneladas já haviam sido recolhidas em Não-Me-Toque.

Em Tapera, quatro estabelecimentos foram fiscalizados. Entre os itens recolhidos estavam carne, bebidas, queijo, embutidos, pizzas congeladas, biscoitos e pães. Em Não-Me-Toque, três mercados foram fiscalizados.

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As principais irregularidades encontradas nas duas cidades foram produtos com prazo de validade vencido, alimentos armazenados fora da temperatura adequada e mercadorias sem procedência. Neste caso, os principais produtos encontrados foram aipim, mel, banha, vinho, cachaça e amendoim.

Queijos mofados estavam entre itens apreendidos. MPRS / Divulgação

Após avaliação veterinária, parte da carne apreendida em Tapera foi doada para zoológicos de Santa Maria e de Passo Fundo.