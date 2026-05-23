"É como se a gente colocasse a camisa e a chuteira", diz chef de cozinha gaúcho que já serviu delegações da Copa do Mundo

Foi com disciplina e foco no objetivo de permanecer em Londres, no início dos anos 2000, que o chef gaúcho André Pinheiro Machado, 48 anos, pôde dividir a cozinha com nomes da culinária mundial e cozinhar para a Família Real Britânica e para delegações da Copa do Mundo.

Natural de São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado, André acumula mais de duas décadas de experiência entre a elite da gastronomia. A cozinha o levou à Copa do Mundo do Brasil e do Catar, onde trabalhou com as delegações do Canadá, Estados Unidos, Suíça e Grã-Bretanha.

— No Brasil atendemos a delegação dos EUA, em que existiam menus ouro, prata e bronze, correlacionados a experiências dos atletas e suas famílias e de qual região do país eles vinham, pra que a gente soubesse o quê, exatamente, colocar na mesa — relembra André.

Fluente em quatro idiomas, o chef reforça que a gastronomia internacional exige mais do que técnica: é necessário compreender a bagagem cultural de cada país, a qual está diretamente ligada à alimentação.

Trabalho intenso

Embora o trabalho envolva ambientes e eventos de luxo, os bastidores, segundo o profissional, são de inúmeros desafios na execução dos serviços:

— As operações são gigantescas, com cerca de 12 a 15 horas diárias de trabalho, sendo que a maior parte do tempo a gente passa dentro de um freezer com -15°C. Na Coreia, chegamos a trabalhar pra 10 delegações. Eram 10 mil refeições indo a 10 pontos diferentes por dia, durante 45 dias.

Para além do esporte, o são-luizense também teve a oportunidade de trabalhar na cozinha do Castelo de Windsor, famosa residência da família real na Inglaterra.

— Me sinto privilegiado, pude presenciar a história viva no ambiente onde estava cozinhando. Em termos de Copa do Mundo, é como se a gente colocasse a meia, calção, camisa e chuteira, subisse a escadaria do Maracanã com 80 mil pessoas te analisando, te observando e você é a estrela — disse.

Atualmente, André mora e trabalha em Passo Fundo, onde tem um restaurante na Gare Estação Gastronômica. Apesar de ter sido convocado para prestar serviços no Mundial de 2026, ele optou por permanecer no Brasil devido ao nascimento de seu filho.