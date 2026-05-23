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"É como se a gente colocasse a camisa e a chuteira", diz chef de cozinha gaúcho que já serviu delegações da Copa do Mundo

André Pinheiro Machado cozinhou para as delegações do Canadá, Estados Unidos, Suíça e Grã-Bretanha. Atualmente, ele trabalha e mora em Passo Fundo

Felipe Matiasso*

Estagiário

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