Distrito de inovação da UPF projeta novos empregos e retenção de talentos: "possibilita construir futuro", diz reitora

Complexo será entregue oficialmente nesta quarta-feira (20). UPF / Divulgação

O Passo Fundo Valley, novo distrito de inovação da Universidade de Passo Fundo (UPF), será lançada oficialmente nesta quarta-feira (20). Com investimento de R$ 13 milhões, o complexo pretende consolidar Passo Fundo como um dos principais polos de inovação do interior do país.

O projeto ocupa uma área de 10 hectares, e amplia em mais de 75% a capacidade do UPF Parque, somando 2,9 mil metros quadrados de nova infraestrutura aos 4 mil já existentes.

A proposta é integrar universidade, empresas, startups, pesquisadores e setor público em um mesmo ecossistema de inovação. GZH Passo Fundo conversou com a reitora da universidade, Bernadete Dalmolin, sobre o Valley. Confira na íntegra:

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GZH Passo Fundo: Como o projeto contribui para aproximar o conhecimento acadêmico das demandas do mercado e da sociedade?

Bernadete Dalmolin: O Passo Fundo Valley nasce para aproximar o conhecimento produzido na universidade dos desafios reais das empresas, do setor público e da sociedade. Mais do que um espaço físico, ele é um ambiente de convergência entre talentos, pesquisa, empreendedorismo e demandas concretas do território.

Na prática, essa aproximação acontece por meio da interação entre estudantes, pesquisadores, empresas e organizações, transformando problemas reais em soluções aplicadas. A UPF já possui essa cultura de integração entre ensino, pesquisa e inovação, e o Valley amplia essa capacidade.

Outro diferencial importante é a possibilidade de empresas utilizarem laboratórios, equipes especializadas, certificações, pesquisas e talentos universitários para desenvolver produtos, testar tecnologias e até instalar plantas-piloto antes da escala industrial. Isso reduz riscos, acelera processos de inovação e fortalece a competitividade regional.

GZH Passo Fundo: Quais diferenciais o Passo Fundo Valley traz para ampliar seu protagonismo e democratizar o acesso à ciência?

B.D.: O principal diferencial do Passo Fundo Valley é nascer dentro de uma universidade comunitária profundamente conectada ao território e com uma infraestrutura científica já consolidada.

O Valley oferecerá acesso compartilhado a uma estrutura altamente qualificada: centenas de laboratórios, centros de pesquisa, pesquisadores, certificações, softwares, redes de conectividade, bibliotecas digitais e ambientes especializados que, isoladamente, seriam inviáveis para muitas empresas ou empreendedores.

A universidade também concentra competências estratégicas em áreas como sementes, solos, bioinsumos, alimentos, biomateriais, nanotecnologia, envelhecimento, resíduos, água, desenvolvimento de software, saúde, educação e outras.

Democratizar a ciência significa justamente ampliar o acesso a esse conhecimento. Queremos aproximar estudantes, empreendedores, empresas, escolas, gestores públicos e comunidades de um ambiente onde ciência e inovação sejam acessíveis, aplicáveis e capazes de gerar oportunidades.

GZH Passo Fundo: De que forma a integração entre universidade, empresas, poder público e sociedade será operacionalizada dentro do Valley?



B.D.: Essa integração será construída no cotidiano do ecossistema, de forma prática e permanente. O Passo Fundo Valley contará com espaços voltados à colaboração, coworkings, ambientes compartilhados, incubadora, arena para encontros, eventos e conexões.

Além da infraestrutura física, haverá programas estruturantes que fazem essa articulação acontecer de forma sistemática, como Atlas, Apollo, Capta Valley e TecnoAgro, aproximando ciência, setor produtivo e políticas públicas.

As empresas instaladas no Valley poderão desenvolver projetos cooperados com a universidade, acessar laboratórios, certificações, pesquisadores e estudantes, além de construir soluções em conjunto.

O poder público também é um parceiro importante, tanto no fortalecimento do ambiente regulatório quanto na construção de políticas voltadas ao desenvolvimento regional. E a sociedade participa orientando prioridades, aproximando desafios concretos e ajudando a garantir que a inovação gere impacto real na vida das pessoas.



GZH Passo Fundo: Considerando que a atração de capital e investidores ainda é apontada como um desafio, como o Valley pretende ampliar o acesso a financiamento e estimular novos negócios inovadores na região?



B.D.: A atração de capital é um desafio reconhecido, especialmente fora dos grandes centros, e justamente por isso o Passo Fundo Valley está sendo estruturado para ampliar o acesso a financiamento em diferentes níveis.

Há um diferencial importante nesse processo: a UPF, como Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), possui credenciais para acessar instrumentos robustos de financiamento e desenvolver projetos cooperados com empresas em condições muito favoráveis. Isso amplia significativamente as oportunidades para os negócios instalados no ecossistema.

Também estamos articulando, junto ao setor produtivo regional, mecanismos voltados ao fortalecimento do investimento em inovação, aproximando empresas, empreendedores, pesquisadores e potenciais investidores.

Além disso, o Valley oferecerá algo decisivo para novos negócios: acesso compartilhado a laboratórios, mentorias, infraestrutura, certificações e talentos, reduzindo custos e riscos para quem deseja inovar.



GZH Passo Fundo: A geração de empregos e estímulo à economia local são citados como consequências naturais do Passo Fundo Valley. Como isso será na prática? Podemos falar em números?



B.D: Sim. As projeções indicam que, com a ocupação plena do Passo Fundo Valley, poderemos ultrapassar a marca de mil novos postos de trabalho diretos ligados à pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção tecnológica.

Esse impacto acontece em diferentes camadas. Primeiro, pelos empregos gerados dentro das empresas, startups e centros de pesquisa instalados no ecossistema, envolvendo profissionais altamente qualificados de áreas como tecnologia, saúde, engenharia, agronegócio, design, gestão e pesquisa aplicada.

Há também um efeito importante sobre a economia local, porque ambientes de inovação movimentam cadeias de serviços, fornecedores e novos empreendimentos, ampliando oportunidades e fortalecendo setores estratégicos da região.