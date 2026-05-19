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Distrito de inovação da UPF projeta novos empregos e retenção de talentos: "possibilita construir futuro", diz reitora

Complexo será lançado nesta quarta (20), em uma área de 10 hectares. Em entrevista à GZH, reitora Bernadete Dalmolin falou sobre nova estrutura

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