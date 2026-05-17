Corpo de homem desaparecido há cinco dias é encontrado no interior de Iraí

O corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia 12 de maio foi encontrado na manhã deste domingo (17), no interior de Iraí, na localidade de Vila Lurdes. Ele foi identificado como Marcelo da Silva, 47 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi localizado por volta das 11h40min. Marcelo estava desaparecido havia cinco dias, após ter fugido do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para onde havia sido encaminhado para atendimento psiquiátrico.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência, familiares receberam informações de que ele teria seguido em direção ao interior, na região da Vila Lurdes, onde uma peça de roupa atribuída a ele já havia sido encontrada anteriormente.