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Corpo de Bombeiros atende vazamento de amônia em empresa de Marau

Caso aconteceu na madrugada desta quarta (20). Substância pode causar intoxicação, mas ninguém ficou ferido

Heloisa Gamero

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