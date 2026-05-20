Corpo de Bombeiros atende vazamento de amônia em empresa de Marau

O Corpo de Bombeiros de Marau atendeu uma ocorrência de vazamento de amônia em empresa de laticínios na madrugada desta quarta-feira (20) em Marau, no norte do Estado.
Os funcionários da empresa, que fica no Distrito Industrial, detectaram o vazamento em um dos tanques de refrigeração por volta da 1h e contataram os socorristas.
Segundo os bombeiros, o protocolo de emergência para produtos perigosos foi acionado e ninguém ficou ferido. A amônia é utilizada em grandes sistemas de refrigeração industrial e frigoríficos.
De acordo com o subcomandante Valdecir Girardi, o gás pode causar uma série de efeitos nocivos à saúde humana, como irritação nos olhos, queimaduras, necrose e insuficiência respiratória, podendo inclusive levar à morte.