Corpo de Bombeiros atende vazamento de amônia em empresa de Marau

Bombeiros atenderam a ocorrência e ninguém ficou ferido. Corpo de Bombeiros de Marau / Reprodução

O Corpo de Bombeiros de Marau atendeu uma ocorrência de vazamento de amônia em empresa de laticínios na madrugada desta quarta-feira (20) em Marau, no norte do Estado.

Os funcionários da empresa, que fica no Distrito Industrial, detectaram o vazamento em um dos tanques de refrigeração por volta da 1h e contataram os socorristas.

Segundo os bombeiros, o protocolo de emergência para produtos perigosos foi acionado e ninguém ficou ferido. A amônia é utilizada em grandes sistemas de refrigeração industrial e frigoríficos.

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