Com investimento de R$ 13 milhões, UPF inaugura espaço para abrigar negócios de inovação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) inaugurou, nesta quarta-feira (20), o Passo Fundo Valley – Distrito de Inovação. O complexo de 10 hectares recebeu um investimento de R$ 13 milhões para abrigar negócios de inovação.

De acordo com a reitora Bernadete Dalmolin, a iniciativa traz um modelo financeiro no qual as empresas instaladas podem converter até 75% do valor do aluguel em projetos de pesquisa:

— O nosso objetivo não é as empresas virem apenas para alocar o espaço. Queremos crescer juntos. Nesse modelo de locação, de 20 anos prorrogáveis, é importante que a empresa fomente a ciência para que nós consigamos gerar novos talentos e atrair também novas empresas.

O projeto captou R$ 10 milhões por meio de edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e outros R$ 3 milhões da Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF).

Segundo o gestor do espaço, Ricardo Fantinelli, o último ciclo do UPF Parque encerrou com 50 empresas. Ao todo, foram movimentados R$ 4,2 milhões em negociações e criados 80 postos de trabalho. A meta agora é ampliar em 39% o número de empregos especializados.

Estrutura do novo distrito

O Passo Fundo Valley oferta 34 lotes urbanizados para as empresas. A obra adicionou 2.900 metros quadrados de infraestrutura aos 4.000 metros quadrados já existentes do UPF Parque, totalizando mais de 7.000 metros quadrados de área construída.