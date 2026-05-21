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Com investimento de R$ 13 milhões, UPF inaugura espaço para abrigar negócios de inovação

Espaço de 10 hectares inaugurado nesta quarta-feira busca fortalecer o setor de tecnologia no município

Heloisa Gamero

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