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Encerramento
Notícia

Com fim das atividades, Unesul deixa de operar 17 linhas que partem de Passo Fundo

Empresa encerrou operações intermunicipais e interestaduais. Explicação está ligada a custos operacionais de manutenção do serviço

Heloisa Gamero

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