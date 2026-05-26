Com fim das atividades, Unesul deixa de operar 17 linhas que partem de Passo Fundo

Novas empresas já operam as linhas. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A Unesul vai transferir 17 linhas que saem da Rodoviária de Passo Fundo para a Planalto Transportes. A mudança é reflexo do encerramento das operação de viagens intermunicipais e interestaduais pela empresa. Segundo a empresa, não há prejuízo para os passageiros.

"Ainda não há uma definição concluída sobre o futuro da marca ou eventuais serviços que possam permanecer vinculados à empresa. O foco atual está em garantir uma transição responsável e sem impactos aos passageiros", escreveu a assessoria da Unesul à reportagem.

De acordo com a administração da rodoviária, a empresa distribuiu gradualmente as linhas ao longo do mês de maio. A Unesul afirmou, ainda, que o fechamento acontece em decorrência de mudanças no setor de transporte rodoviário, no comportamento dos passageiros e na dinâmica do mercado.

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Questionada, a empresa não respondeu sobre eventuais impactos financeiros decorrentes do fim da operação das linhas. As passagens adquiridas antecipadamente permanecem válidas e serão aceitas pelas novas operadoras, sem necessidade de troca.

Linhas transferidas

Alpestre

Barracão

Capão da Canoa

Casca

Ernestina

Getúlio Vargas

Goio-En

Guaporé

Ibirapuitã

Iraí

Marau

Nova Prata

Palmeira das Missões

Pontão

Sananduva

Soledade

Tapejara

Mudanças no transporte

Segundo a administração do terminal rodoviário de Passo Fundo, entre 2019 e 2021, houve queda de mais da metade das vendas de passagens, 50,6%. Cerca de 239 mil passageiros deixaram de usar os ônibus interurbanos.

Após uma leve recuperação com o fim da pandemia, entre 2022 e 2023, as vendas voltaram a cair. De 2024 para 2025, a redução foi de 3,5%, o que representa 8,2 mil passageiros a menos.