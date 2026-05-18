Com camisetas estampadas, família pede justiça em júri de acusado de matar vizinho em Passo Fundo

Com camisetas estampadas com a foto de Marco Aurélio Lengler e pedidos por justiça, familiares da vítima acompanharam o júri de Claudir Pereira na manhã desta segunda-feira (18), no Fórum de Passo Fundo. Ele responde por homicídio qualificado pela morte de Marco Aurélio, ocorrida em abril de 2018.

Cerca de 60 pessoas, entre familiares da vítima e do réu, acompanham a sessão que começou por volta das 11h. Após a escolha dos jurados, o julgamento começou com a oitiva das testemunhas. Ao todo, cinco pessoas devem ser ouvidas durante o julgamento, todas arroladas pela defesa.

A primeira testemunha a depor foi o cunhado do réu, que mora na mesma residência de Claudir. A expectativa é de que o júri se estenda até a noite.

Relembre

O caso aconteceu em abril de 2018, na Vila Rodrigues, em Passo Fundo. Segundo a investigação, a discussão começou após Marco Aurélio Lengler reclamar do barulho de uma motosserra utilizada pelo vizinho Claudir Pereira.

Conforme testemunhas, a vítima teria reclamado inicialmente da sacada do apartamento onde morava, alegando que o filho havia sido acordado pelo barulho.

Depois disso, Marco desceu até a residência vizinha. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que houve uma discussão e luta corporal entre os dois vizinhos (veja acima). Durante a confusão, Marco Aurélio foi atingido por duas facadas no peito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.