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Crime de 2018
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Com camisetas estampadas, família pede justiça em júri de acusado de matar vizinho em Passo Fundo

Sessão de julgamento reúne cerca de 60 pessoas no Fórum de Passo Fundo e deve ouvir cinco testemunhas da defesa

Alessandra Hoppen

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