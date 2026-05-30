Cobertores, lâmpadas e reforço alimentar: como o Primaves mantém 450 animais silvestres aquecidos no frio

O Centro de Acolhimento de Primatas e Aves (Primaves), localizado no distrito Bela Visto, em Passo Fundo, mudou a rotina para aquecer 450 animais durante o inverno. Os espaços de moradia dos bichos passaram por adaptações para conter as baixas temperaturas e evitar choques térmicos.

Durante o mês de maio, ainda no outono, o município chegou a registrar temperaturas negativas. No último dia 20, a estação meteorológica da Embrapa Trigo marcou -1,4°C, sendo que a sensação térmica foi ainda menor no Primaves.

— Como algumas espécies não são do nosso bioma, são familiarizados com o calor, o frio intenso pode levar à morte dos animais. Nossas principais preocupações são com os répteis e com os bugios — explica o veterinário do Primaves, Cristiano Varela.

Os sete funcionários do local trabalham dia e noite para manter a temperatura regulada. Maravalhas (tipo de serragem), cobertores, lâmpadas e placas aquecidas, feno e cobertura com lonas são utilizadas para proteger as 102 espécies.

A alimentação dos animais também muda durante o período: eles ganham reforço de sementes, amendoim e pinhão, que servem como fontes de gordura para ajudar a manter o calor corporal.

Répteis

Pítons possuem placas aquecidas dentro de viveiro. Heloisa Gamero / Agência RBS

De acordo com o veterinário, os 100 répteis que vivem no centro demandam atenção redobrada por serem animais de sangue frio e ectotérmicos, ou seja, não controlam a temperatura do corpo sozinhos.

— Os répteis têm placa aquecida e lâmpada quente. No lugar que ficam as duas pítons (cobras) tem, por exemplo, uma placa no chão e outra em cima. Elas ficam em cima o tempo todo. No serpentário, além das lâmpadas, deixamos um aquecedor — relata Varela.

Os jabutis demandam atenção especial: no frio, todos os indivíduos são retirados manualmente do ambiente externo e levados para uma sala aquecida. Quando o clima volta a esquentar, são colocados de volta no local rotineiro.

Única da espécie no Primaves, uma jacaré-de-papo-amarelo também precisa ser colocada manualmente dentro de uma casinha aquecida, já que não consegue acessá-la sozinha.

Mamíferos e aves

Na maioria dos recintos, há espaços de madeira onde são colocados cobertores, feno e maravalha para os mamíferos. No caso das aves, os ambientes são cobertos com lonas de estufa para impedir o vento gelado.

— Os macacos-bugio são os que mais sofrem o risco de morrer em baixas temperaturas, de pneumonia ou baixa imunidade. Eles simplesmente não buscam abrigo espontaneamente, ficam no alto, juntos, passando frio — diz Cristiano.

A equipe, então, precisa fazer o cambiamento: trancá-los manualmente na parte coberta, com mantas aquecidas. Os macacos-da-noite, únicos primatas antropoides de hábitos noturnos, também são alvo de preocupação — amazônicos, a família tem o abrigo inteiro revestido por lonas.

Visite o Primaves

O Primaves fica na Chácara Bela Vista, a 20 quilômetros do Centro de Passo Fundo. O espaço abre para visitação do público nos seguintes horários:

de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30min

aos sábados, domingos e feriados das 14h às 18h, com lancheria disponível.