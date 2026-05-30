Geral

Aves, répteis e primatas 🐒
Notícia

Cobertores, lâmpadas e reforço alimentar: como o Primaves mantém 450 animais silvestres aquecidos no frio

Maioria dos bichos abrigados são de biomas quentes e demandam atenção especial em épocas de baixas temperaturas

Heloisa Gamero

Repórter

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