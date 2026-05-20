Cidade de mil habitantes do norte gaúcho está entre as melhores do país em índice de progresso social

Cidade do norte do Estado já pertenceu a Espumoso. Prefeitura de Alto Alegre / Divulgação

Pacata, com ritmo tranquilo e baixos índices de criminalidade, Alto Alegre, no norte gaúcho, está entre as melhores cidades brasileiras em um índice de progresso social. Divulgado nesta quarta-feira (20), a cidade ocupa a 16ª posição entre os 5.570 municípios do país, avaliados por sua qualidade de vida a partir de 57 indicadores sociais e ambientais.

Alto Alegre obteve a pontuação de 70,86 pontos, com destaque no critério de Necessidades Humanas Básicas, que reúne indicadores de nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal. A média entre os 10 melhores municípios do Brasil nessa dimensão é de 84,70 pontos.

Na visão do vice-prefeito, Deividy João Dendena, a pontuação pode ter sido alavancado pela boa organização da cidade na maioria dos setores, como segurança, saúde e educação. A colocação, que foi “surpresa” para o Executivo, valoriza o funcionamento da cidade:

— [O levantamento] nos pegou de surpresa, não sabíamos que seríamos avaliados. Mas diz muito sobre Alto Alegre, temos um bom efetivo policial, nossa rede de saúde consegue fazer um trabalho atencioso, indo na casa dos pacientes, e nossas escolas tem baixíssima evasão, com turno integral iniciando agora. O munícipio funciona muito bem, brincamos que dá para dormir com a porta "deschaveada" que nada acontece — resume o vice-prefeito.

Como é a cidade destaque: “Todo mundo se conhece”

Município foi emancipado em 1987. Prefeitura de Alto Alegre / Divulgação

Alto Alegre é um município com 38 anos, emancipado de Espumoso em 1987. Tem a base da sua economia na agropecuária, com destaque no setor leiteiro, suinocultura e nos grãos.

Apesar de “jovem”, sua história remonta ao início do século 20, quando em 1900 abrigou seus primeiros moradores em área à época chamada de “Faxinal”, próxima ao Rio Jacuí. Os primeiros imigrantes vieram em 1919, com a chegada de alemães.

O movimento de emancipação de Espumoso começou em 1964, mas foi em 1987 que o processo foi aceito e decretado no mês de dezembro. À época, o líder deste movimento era Avelino Salvadori, hoje aos 83 anos. Morador antes mesmo de ser oficialmente cidade, Avelino viu todo o desenvolvimento da comunidade até o reconhecimento nacional:

— É uma cidade pequena, com ritmo de trabalho e desenvolvimento ativo. Víamos potencial na época e vemos até hoje, é uma façanha tremenda ficar em destaque entre 5 mil municípios.

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Agora já aproveitando a aposentadoria, Avelino vê em Alto Alegre a organização e cooperação entre os moradores:

— A gente tem uma vida normal, calma, sem desavenças. O pessoal se dedica à família e também à sociedade. Tudo gira em torno de ver um sucesso da nossa comunidade. Todo mundo se conhece, é muito bom ver tudo isso.

Destaque em moradia e lacuna em oportunidades

Outros fatores da análise em que Alto Alegre se destaca foi em Moradia, com pontuação de 89,79, seguido de Nutrição e Cuidados Médicos, com nota de 89,45.

A dimensão Oportunidades é o ponto mais fraco do RS no índice geral, mas alguns municípios entre os melhores do estado se destacam justamente nesse recorte. Alto Alegre tem 60,94 pontos e aparece em 3º lugar no país nessa dimensão.

Veja os 10 melhores municípios do RS no índice geral:

Presidente Lucena (13º) — 71,05

Alto Alegre (16º) — 70,86

Picada Café (23º) — 70,59

Nova Boa Vista (25º) — 70,42

Vista Gaúcha (53º) — 69,53

Tupandi (73º) — 69,24

Jacutinga (78º) — 69,18

Ivoti (112º) — 68,72

São José do Hortêncio (114º) — 68,68

Sarandi (115º) — 68,68

RS ocupa o 10° lugar no Brasil

No panorama estadual, o Rio Grande do Sul aparece em 10º lugar entre as unidades da federação, com 63,39 pontos. A nota é praticamente igual à média nacional, de 63,40.

O Estado fica atrás de Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Entre as capitais, Porto Alegre aparece em 12º lugar, com 66,94 pontos.

Veja o estudo na íntegra