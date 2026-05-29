Cerca de 86% dos contribuintes declararam imposto de renda dentro do prazo em Passo Fundo

Modelo pré-preenchido foi o favorito dos declarantes da cidade. André Ávila / Agencia RBS

Ao menos 62,9 mil passo-fundenses já entregaram a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dentro do prazo que encerra nesta sexta-feira (29). O número é uma estimativa da Receita Federal, que representa 86,2% do total de 73 mil contribuições esperadas neste ano na cidade.

Entre o perfil de quem já declarou, a grande maioria (71,8%) optou pelo modelo pré-preenchido, em que o sistema da Receita Federal mostra ao contribuinte informações de rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais que são carregadas automaticamente.

Destes, ao menos 22,9 mil solicitaram restituição — feita às pessoas que tiveram imposto retido na fonte. Mais da metade (54,2%) deve receber os valores nesta sexta-feira (veja o calendário de pagamentos abaixo).

A entrega da declaração do IR está disponível desde o dia 23 de março e segue até às 23h59min desta sexta-feira. Aqueles que não enviarem dentro do período estabelecido estão sujeitos a multa, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Calendário de pagamentos de restituição prevê quatro lotes:

• 1º lote: 29 de maio de 2026

• 2º lote: 30 de junho de 2026

• 3º lote: 31 de julho de 2026

• 4º lote: 28 de agosto de 2026

A Receita Federal segue critérios de prioridade para o pagamento das restituições. Recebem primeiro idosos com 80 anos ou mais. Em seguida, contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou com doença grave. Depois aparecem contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também têm prioridade os contribuintes que utilizaram simultaneamente a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

Na sequência, entram aqueles que usaram apenas a declaração pré-preenchida ou escolheram o Pix. Os demais contribuintes recebem conforme a ordem definida pela Receita.

Como consultar

A consulta ao lote pode ser feita no site da Receita Federal, na aba "Meu Imposto de Renda", ou pelo aplicativo da Receita disponível para celulares. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficam disponíveis para resgate no Banco do Brasil por até um ano.