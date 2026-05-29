Cão acompanha crianças durante depoimentos no Fórum de Passo Fundo: "faz com que se sintam seguras para relatar o crime"

O Fórum de Passo Fundo passou a contar com um novo integrante da equipe: o cão Otto, da raça sheepdog, de origem inglesa. O animal ajuda no acolhimento de crianças e adolescentes que precisam prestar depoimentos na 3ª Vara Criminal.

— Crimes na infância são sempre temas sensíveis, difíceis para as vítimas relembrarem os episódios. Elas se sentem vulneráveis. Então a gente busca transformar o espaço no mais seguro, e é aí que entra o Otto — explica o juiz Diogo Mazzucatto.

A iniciativa é uma parceria entre o Poder Judiciário e a escola St. Patrick, lar do cachorro.

De acordo com a juíza do Juizado da Infância e Juventude de Passo Fundo, Lisiane Sasso, o animal é acostumado a conviver com mais de 200 crianças na instituição de ensino, e por isso se tornou uma ferramenta importante.

O papel do Otto no dia a dia

Otto tem sete anos de idade, pesa mais de 55kg, é extremamente dócil e carinhoso com os pequenos. O cachorro teve dois dias de trabalho até agora, e foi aprovado pelos superiores:

— Ele já é nosso servidor aqui, daqui a pouco ele vai entrar na folha de pagamento também, vai receber em petisco — brincou Mazzucatto.

Na comarca, dois tipos de procedimentos são conduzidos para que crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência possam depor legalmente. São elas:

Escuta Especializada: realizada por profissionais como psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares em ambientes não judiciais, como delegacias, ou unidades de saúde. Serve para definir encaminhamentos, sem caráter probatório direto.

realizada por profissionais como psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares em ambientes não judiciais, como delegacias, ou unidades de saúde. Serve para definir encaminhamentos, sem caráter probatório direto. Depoimento Especial: realizado em ambiente judicial, com condução feita por profissional capacitado. Juízes, promotores, defensores e advogados acompanham remotamente, com possibilidade de encaminhar perguntas. Todo o conteúdo é gravado, servindo como prova única.