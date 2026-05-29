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Cão acompanha crianças durante depoimentos no Fórum de Passo Fundo: "faz com que se sintam seguras para relatar o crime"

Cachorro da raça sheepdog atua como suporte emocional para crianças e adolescentes que precisam ser ouvidos na 3ª Vara Criminal

Heloisa Gamero

Repórter

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