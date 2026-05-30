Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga

A despedida a Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro, aconteceu na manhã deste sábado (30), em São Luiz Gonzaga, nas Missões. O cantor e compositor de 83 anos foi sepultado no Cemitério Público Municipal, por volta de 10h30min.

As celebrações finais aconteceram na Câmara de Vereadores do município, com a presença da família, artistas e admiradores. O velório de Ortaça começou na manhã de sexta-feira (29), em Ijuí, no noroeste do Estado. Depois, o corpo foi levado à sua terra natal, acompanhado de cortejo fúnebre.

O artista morreu por volta das 4h da madrugada de sexta. Ortaça estava internado e sofreu complicações após passar por cirurgia de amputação de uma das pernas. Ele teve paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

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Nos últimos anos, o artista enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo muitas internações para tratar quadros de pneumonia. Ele também passou por cirurgia de ponte de safena no final de 2021.

Luto oficial

O Governo do RS e o município de São Luiz Gonzaga decretaram luto oficial de três dias pela morte do cantor. Natural do Pontão Santa Maria, interior de São Luiz Gonzaga, Pedro Ortaça sempre falou com orgulho do Rio Grande do Sul e das Missões.

O artista imortalizou o seu nome no cancioneiro gaúcho com músicas como Timbre de Galo, Bailanta do Tibúrcio, Queixo Duro, entre outras. Ele era o último Tronco Missioneiro — identificação que inclui Noel Guarany (1941-1998), Cenair Maicá (1947-1989) e Jayme Caetano Braun (1924-1999).