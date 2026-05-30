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Cantor e compositor Pedro Ortaça é sepultado em São Luiz Gonzaga

Enterro ocorreu próximo das 10h30min deste sábado. Artista morreu na madrugada de sexta (29), em Ijuí, por complicações de saúde

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