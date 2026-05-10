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Solidariedade
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Campanha “Cobertos de Amor” arrecada agasalhos e cobertores em Passo Fundo e Erechim; saiba como doar

Ação recebe doações até 31 de maio em diversos pontos dos dois municípios

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS