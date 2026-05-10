Campanha “Cobertos de Amor” arrecada agasalhos e cobertores em Passo Fundo e Erechim; saiba como doar

Campanha tem apoio do Grupo RBS e parceria do Comercial Zaffari e Stok Center. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Com as baixas temperaturas, uma ação solidária mobiliza moradores de Passo Fundo e Erechim para a doação de roupas, calçados e cobertores. A quarta edição da campanha “Cobertos de Amor” vai até 31 de maio e tem pontos de arrecadação espalhados nas duas cidades.

Em Passo Fundo, as doações podem ser feitas em unidades do Stok Center, Comercial Zaffari e PróAudi. Já em Erechim, os pontos de coleta estão localizados no Stok Center, no Colégio Marista Medianeira e na Ervateira Rei Verde.

A programação também prevê ações presenciais para ampliar a mobilização. Em Erechim, os chamados “Dias D” ocorrem nos dias 22 e 29 de maio, em frente ao Stok Center e ao Colégio Medianeira. Já em Passo Fundo, a ação será no dia 19 de maio, em frente ao Stok Center do bairro Petrópolis.

A orientação é que os itens doados estejam em boas condições de uso. As arrecadações serão destinadas a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha tem apoio do Grupo RBS e parceria do Comercial Zaffari e Stok Center.

Saiba onde doar

Passo Fundo

Stok Center Centro — Rua General Osório, 1426

Stok Center Petrópolis — Avenida Brasil Leste, 2333

Stok Center Boqueirão — Avenida Brasil Oeste, 3477

Comercial Zaffari Vergueiro — Rua Fagundes dos Reis, 1200

Comercial Zaffari Bella Città Shopping — Rua Sete de Setembro, 395

Comercial Zaffari Avenida Brasil — Avenida Brasil Leste, 501

Comercial Zaffari Coronel Pelegrini — Rua Coronel Pelegrini, 405

Comercial Zaffari Passo Fundo Shopping — Avenida Presidente Vargas, 1610

PróAudi

Erechim