Campanha “Cobertos de Amor” arrecada agasalhos e cobertores em Passo Fundo e Erechim; saiba como doar

Com as baixas temperaturas, uma ação solidária mobiliza moradores de Passo Fundo e Erechim para a doação de roupas, calçados e cobertores. A quarta edição da campanha “Cobertos de Amor” vai até 31 de maio e tem pontos de arrecadação espalhados nas duas cidades.
Em Passo Fundo, as doações podem ser feitas em unidades do Stok Center, Comercial Zaffari e PróAudi. Já em Erechim, os pontos de coleta estão localizados no Stok Center, no Colégio Marista Medianeira e na Ervateira Rei Verde.
A programação também prevê ações presenciais para ampliar a mobilização. Em Erechim, os chamados “Dias D” ocorrem nos dias 22 e 29 de maio, em frente ao Stok Center e ao Colégio Medianeira. Já em Passo Fundo, a ação será no dia 19 de maio, em frente ao Stok Center do bairro Petrópolis.
A orientação é que os itens doados estejam em boas condições de uso. As arrecadações serão destinadas a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A campanha tem apoio do Grupo RBS e parceria do Comercial Zaffari e Stok Center.
Saiba onde doar
Passo Fundo
- Stok Center Centro — Rua General Osório, 1426
- Stok Center Petrópolis — Avenida Brasil Leste, 2333
- Stok Center Boqueirão — Avenida Brasil Oeste, 3477
- Comercial Zaffari Vergueiro — Rua Fagundes dos Reis, 1200
- Comercial Zaffari Bella Città Shopping — Rua Sete de Setembro, 395
- Comercial Zaffari Avenida Brasil — Avenida Brasil Leste, 501
- Comercial Zaffari Coronel Pelegrini — Rua Coronel Pelegrini, 405
- Comercial Zaffari Passo Fundo Shopping — Avenida Presidente Vargas, 1610
- PróAudi
Erechim
- Stok Center — Rua Major Cândido Cony, 185
- Colégio Marista Medianeira — Rua Valentim Zambonatto, 85
- Ervateira Rei Verde — RS-135, km 70, bairro Santo Antônio