Caminhada reúne organizações em Passo Fundo para combater abuso infantil

O Instituto Basta coordenou neste sábado (16), na Praça Tochetto, em Passo Fundo, a Caminhada Maio Laranja. A iniciativa é nacional e buscar combater o abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes.

Em parceria com outras organizações como a Jocum Farol, Polícia Civil, Guarda de Trânsito, grupos de capoeira, de escoteiros e entre outros, os voluntários caminharam até a Praça do Teixeirinha.

O grupo distribuiu folhetos com orientações para denúncias e segurou cartazes de conscientização.

— A gente precisa fazer algo que pare a cidade mesmo, ao ponto de as pessoas saírem daqui conscientizadas de que precisamos fazer alguma coisa. Passo Fundo ocupa a 14ª posição da cidade do Brasil que mais tem abuso sexual infantil, e no Rio Grande do Sul nós somos a primeira cidade — alertou a educadora social e fundadora do projeto Vozes Que Protegem, Eliada Hermel.

Para a policial civil, Lilian Morbini, a caminhada serve para lembrar a população de que a proteção dos menores de idade é uma responsabilidade de todos:

— Esses abusos acontecem de forma silenciosa, dentro de ambientes de confiança. Eu, como escrivã de polícia, vejo diariamente a importância da denúncia, do acolhimento e verifico que muitos crimes poderiam ser interrompidos mais cedo se as pessoas soubessem ver os sinais e entendessem que as denúncias é uma forma de proteção e não de intromissão.

Como denunciar

Orientação é para que população denuncie qualquer sinal de abuso. Heloisa Gamero / Agência RBS

O principal canal para denunciar crimes contra crianças e adolescentes é o Disque 100, disponível via telefonema 24h. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

A ajuda também está disponível de forma presencial através da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que fica no Centro de Passo Fundo, na rua Bento Gonçalves, número 720.