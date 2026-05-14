Buscas por homem desaparecido no Rio Uruguai, em Porto Xavier, completam uma semana

Barco do homem foi encontrado à deriva. Corpo de Bombeiros / Divulgação

As buscas por José Ramao Rosa Oliveira, 53 anos, completam uma semana nesta quinta-feira (14) no Rio Uruguai, em Porto Xavier, no noroeste do Estado. O homem desapareceu após sair de casa para revisar materiais de pesca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desaparecimento foi percebido na manhã da última quinta-feira (7), quando pescadores encontraram a embarcação da vítima à deriva no meio do rio por volta das 10h, sem ninguém a bordo.

Desde então, equipes dos bombeiros realizam buscas na região e as operações já percorreram trecho entre Porto Xavier e Garruchos, ao sul do Rio Uruguai.

Até o momento, José não foi localizado. A Marinha do Brasil também foi acionada e segue auxiliando nas operações.

Segundo os bombeiros, as buscas têm sido dificultadas pela falta de um ponto exato do desaparecimento. O alto nível do Rio Uruguai também atrapalha o trabalho das equipes.