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Buscas por homem desaparecido no Rio Uruguai, em Porto Xavier, completam uma semana

Embarcação foi encontrada à deriva e buscas já se estendem por trecho entre Porto Xavier e Garruchos

Alessandra Hoppen

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