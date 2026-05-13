Bombeiros salvam bebê de quatro dias engasgada em Cruz Alta; veja vídeo

Uma bebê recém-nascida com quatro dias de idade foi salva por bombeiros na noite de terça-feira (12) após se engasgar com leite materno em Cruz Alta, no noroeste do Estado.
Segundo a corporação, o pai, a mãe e a avó da bebê chegaram ao local por volta das 20h13min em busca de socorro ao perceber que a criança estava as vias aéreas obstruídas e não conseguia respirar. A bebê foi salva pelos socorristas, momento registrado por câmeras de monitoramento (assista ao vídeo acima).
O atendimento foi feito pelo 1° Sargento Vinicius Campos e 2° Sargento Luiz Felipe Souza, auxiliados pelo Tenente Fernando Ramires e Soldado Eduardo Bosenbecker. Conforme os militares, a bebê chegou a perder a reação e precisou ter a via aérea desbloqueada.
Os socorristas fizeram a manobra de Heimlich, técnica de desengasgo realizada por meio de compressões abdominais para restabelecer a respiração.
Segundo a família, a criança teria se engasgado enquanto mamava. Após o salvamento, a recém-nascida foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, e sofreu outro engasgo no caminho, mas foi atendida em seguida e passa bem.
Como fazer a manobra de Heimlich em bebês
- Primeiro, coloque o bebê de bruços em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas)
- Dê batidas vigorosas nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho
- Com um dedo, abra a boca da criança. Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar
- Se ela continuar com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas. Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos
- Tente visualizar o corpo estranho e retire-o da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência
- Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente e os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.