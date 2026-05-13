Bombeiros salvam bebê de quatro dias engasgada em Cruz Alta; veja vídeo

Uma bebê recém-nascida com quatro dias de idade foi salva por bombeiros na noite de terça-feira (12) após se engasgar com leite materno em Cruz Alta, no noroeste do Estado.

Segundo a corporação, o pai, a mãe e a avó da bebê chegaram ao local por volta das 20h13min em busca de socorro ao perceber que a criança estava as vias aéreas obstruídas e não conseguia respirar. A bebê foi salva pelos socorristas, momento registrado por câmeras de monitoramento (assista ao vídeo acima).

O atendimento foi feito pelo 1° Sargento Vinicius Campos e 2° Sargento Luiz Felipe Souza, auxiliados pelo Tenente Fernando Ramires e Soldado Eduardo Bosenbecker. Conforme os militares, a bebê chegou a perder a reação e precisou ter a via aérea desbloqueada.

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Os socorristas fizeram a manobra de Heimlich, técnica de desengasgo realizada por meio de compressões abdominais para restabelecer a respiração.

Segundo a família, a criança teria se engasgado enquanto mamava. Após o salvamento, a recém-nascida foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, e sofreu outro engasgo no caminho, mas foi atendida em seguida e passa bem.

Como fazer a manobra de Heimlich em bebês