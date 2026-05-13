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Bombeiros salvam bebê de quatro dias engasgada em Cruz Alta; veja vídeo

Militares realizaram a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas da bebê, que foi encaminhado ao hospital

Alessandra Hoppen

Repórter

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