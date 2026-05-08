Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Uruguai, em Porto Xavier

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem que desapareceu no Rio Uruguai, em Porto Xavier, no noroeste do Estado. O desaparecimento foi percebido na manhã de quinta-feira (7), após pescadores encontrarem a embarcação da vítima à deriva, no meio do rio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem havia saído cedo de casa para revisar materiais de pesca. Por volta das 10h, outros pescadores da região avistaram o barco sem ocupantes.
Desde então, as equipes realizam buscas superficiais no local. A Marinha do Brasil também foi acionada e presta apoio nas operações. A identidade do homem não foi divulgada.
Segundo os bombeiros, há dificuldade na procura já que não há um ponto exato onde ele possa ter desaparecido. Além disso, o alto nível do rio também tem dificultado o trabalho das equipes.