Geral

Noroeste do RS
Notícia

Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Uruguai, em Porto Xavier

Buscas contam com apoio da Marinha e são dificultadas pelo alto nível do rio e ausência de ponto exato do sumiço da vítima

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS