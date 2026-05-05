Batalhão de Passo Fundo já reaproveitou 30 mil litros de água da chuva para combater incêndios

Inaugurado em outubro de 2025, o quartel do Corpo de Bombeiros do bairro Petrópolis, em Passo Fundo, já atendeu mais de 386 ocorrências, a maioria relacionada a incêndios. Para reforçar o combate, a estrutura conta com um sistema de captação da água da chuva com capacidade para 15 mil litros.

Somado à sede da corporação na Rua Independência, no centro, o volume de água armazenado pelo 7º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM) ultrapassa os 30 mil litros. A captação é feita por meio de um sistema de tubulação instalado nos telhados, utilizada para abastecer os caminhões.

Além de atender Passo Fundo, o pelotão tem papel estratégico no suporte a outros 104 municípios do norte do Rio Grande do Sul. A localização do novo quartel também facilita o acesso rápido às BRs 285, 135 e 324.

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— Temos equipes especializadas em busca e salvamento, com uso de drone termal e cães, além de atuação em incêndios, desastres climáticos e atendimento pré-hospitalar, assim como na unidade do Centro. O diferencial aqui é a posição estratégica, que evita o trânsito urbano e reduz o tempo de resposta em até 10 minutos — explica o comandante do batalhão, tenente-coronel Alessandro Bauer.

O efetivo diário conta com nove bombeiros em prontidão, divididos entre as duas unidades: seis militares atuam no quartel central e três no Petrópolis.

De acordo com o comandante do pelotão do município, tenente Ederson de Bairros, a estrutura permite o funcionamento simultâneo de ambulâncias de resgate, caminhões de combate a incêndio e do Centro de Operações, responsável por direcionar a guarnição mais próxima para as ocorrências registradas pelo 193.

Verticalização

São nove militares em prontidão por dia na cidade. Heloisa Gamero / Agência RBS

A capitã Anna Fernandes, comandante da seção de combate a incêndios, afirma que o 7º BBM Petrópolis também concentra a análise de projetos para licenciamento imobiliário de 104 municípios do norte gaúcho, sendo uma das três maiores estruturas desse tipo no estado.

— É tudo feito aqui de forma centralizada, padronizada e com profissionais qualificados para isso, com um prazo médio de 15 dias. Passo Fundo é a cidade que mais está crescendo em relação à construção civil — afirma.