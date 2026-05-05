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 Dia Internacional do Bombeiro
Notícia

Batalhão de Passo Fundo já reaproveitou 30 mil litros de água da chuva para combater incêndios

Estrutura própria conta com sistema de captação de chuva, utilizada pelos caminhões da corporação

Heloisa Gamero

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