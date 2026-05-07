Após restauração, Brizoleta será ponto de cultura no interior de Passo Fundo: "ideia é que seja um espaço vivo"

Patrimônio histórico-cultural de Passo Fundo, Brizoleta desabou no fim de fevereiro. Rita Juliane / Divulgação

A Brizoleta de Passo Fundo, localizada na comunidade Nossa Senhora da Paz, no interior do município, será transformada em um ponto cultural. O projeto foi aprovado na quarta-feira (6), em audiência mediada pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), com participação dos moradores e da prefeitura.

A proposta foi apresentada pela Secretaria de Planejamento (Seplan) e prevê a recuperação completa do prédio, respeitando as características originais da construção, considerada patrimônio histórico-cultural de Passo Fundo. O investimento é estimado entre R$ 270 mil e R$ 300 mil. As obras estão previstas para começar dentro de 45 dias.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), Rita Juliane Rodrigues Tatim, o entorno da estrutura também receberá melhorias voltadas à segurança e acessibilidade.

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— O entorno receberá segurança por câmeras, limpeza e iluminação, além de calçada com acessibilidade. Avaliamos também um cercamento que não polua visualmente o patrimônio histórico, mas que traga segurança ao imóvel e visitantes — diz Rita.

O projeto ainda prevê a instalação de um banheiro em estrutura de contêiner próximo à estrutura, já que o imóvel originalmente não possui saneamento.

— O investimento será feito por uma empresa, através de uma contrapartida que a mesma precisava integralizar para o município. A comunidade se dispôs a integrar um grupo para fazer a gestão do local e, assim, garantir o uso adequado e a preservação — pontuou o secretário de Planejamento Giezi Schneider.

Ponto cultural

A partir da conclusão do restauro, o projeto prevê a transformação da Brizoleta em um ponto de cultura, com oficinas, atividades e encontros para a comunidade.

— A ideia é que ela seja um espaço vivo, utilizado pela comunidade em atividades e também em reuniões de moradores — destaca a presidente.

Durante a audiência, moradores apresentaram a proposta de criação de um comitê gestor para acompanhar a preservação do espaço após a conclusão da obra.

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A sugestão foi aceita e poderá contar com representantes da prefeitura e do Conselho Municipal de Cultura. A limpeza inicial da área já começou e a expectativa é de que os trabalhos sejam intensificados nos próximos 45 dias.

Estrutura histórica desabou

A casa de madeira, que no passado abrigou a Escola Municipal Padre Vieira, sofreu danos severos na estrutura e desabou no fim de fevereiro. O prédio já apresentava condições precárias há mais de uma década.

Erguida na década de 1950, a Brizoleta é resultado da política educacional implantada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Com o lema “Nenhuma criança sem escola”, Brizola construiu mais de seis mil escolas no Estado entre 1959 e 1963.