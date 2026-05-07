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Após restauração, Brizoleta será ponto de cultura no interior de Passo Fundo: "ideia é que seja um espaço vivo"

Projeto prevê restauro completo da Brizoleta, melhorias de segurança e acessibilidade, além de ser transformada em espaço para oficinas e atividades

Alessandra Hoppen

Repórter

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