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"Altruísta, humilde, corajoso e dedicado": morre policial vítima de acidente em Frederico Westphalen

Igor Giusep Guerra foi internado em estado grave após sofrer um acidente na BR-386, em Frederico Westphalen, no sábado (9)

Heloisa Gamero

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