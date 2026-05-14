"Altruísta, humilde, corajoso e dedicado": morre policial vítima de acidente em Frederico Westphalen

O policial militar Igor Giusep Guerra, de 32 anos, morreu na terça-feira (12) em Chapecó, Santa Catarina. A vítima foi internada em estado grave após sofrer um acidente na BR-386, em Frederico Westphalen, no sábado (9).

— Ele sempre foi altruísta com todo mundo, humilde, corajoso, dedicado, ele fazia de tudo pelos outros, sempre via os outros como prioridade — relatou a companheira de Igor, Raquel Odorcik.

A vítima era policial militar há nove anos e fazia parte do 2º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, atuando como cabo. Ele morava em Frederico Westphalen e se deslocava pra São Carlos, Santa Catarina, para trabalhar.

— Minha última memória foi dele me acordando antes de ir pra trabalhar, dizendo "eu te amo" e me dando vários beijinhos no rosto. Mais uma coisa que ele me ensinou: a nunca se despedir sem dizer "eu te amo" — contou Raquel.

Igor era apaixonado por boxe e dava aulas. Recentemente descobriu a corrida e planejava correr a prova do Rio do Lastro:

— Ele era muito determinado, se inscreveu na primeira meia maratona dele, que coincidentemente seria na mesma cidade que ele faleceu, aqui em Chapecó.

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Além dos hobbies, Guerra gostava animais, era vegetariano e tinha duas cadelas chamadas Maria e Catarina. Para Raquel, seu companheiro era uma das pessoas mais sociáveis que conheceu:

— Ele tinha amigos de quando jogava futebol, do ensino médio, do bairro, da faculdade, amigos da Polícia Militar, e até os colegas que fizeram o curso de formação lembram dele… eu nunca recebi tantas mensagens de carinho.

Doador de órgãos

Em um último ato de altruísmo, o cabo doará órgãos na noite desta quinta-feira (13). Guerra sofreu uma lesão axonal difusa nível três, que causou morte encefálica.

A vítima manifestou recentemente seu desejo à mãe e familiares autorizaram a doação.

— Já têm doadores confirmados para córneas, fígado e rins. Ao mesmo tempo que a gente tá vivenciando o pior momento das nossas vidas, tem alguém vai receber uma segunda chance... Alguém vai poder enxergar de novo e vai ter muita sorte de receber um pedacinho dele. — disse Raquel, emocionada.

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A doação de órgãos para mortos no Brasil é um processo que envolve a autorização da família do doador e a avaliação médica do órgão.

Após a morte, a equipe médica comunica o falecimento e explica o processo de doação. Se houver autorização, os órgãos são avaliados, preservados e enviados para quem está esperando. O processo é realizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Relembre o acidente

Acidente aconteceu no km 14 da BR-386, entre Frederico Westphalen e Iraí. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O acidente aconteceu por volta das 6h30min de sábado (9) e envolveu quatro veículos. A colisão ocorreu no km 14 da BR-386, entre Frederico Westphalen e Iraí, no norte do Estado.

Seis pessoas ficaram feridas, incluindo Igor, que foi encaminhado no dia de transporte aéreo para Chapecó, em estado grave.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Seberi, o acidente envolveu uma Ford Ranger, com quatro ocupantes, um Volkswagen Gol, com um ocupante, um Fiat Strada, com dois ocupantes, e um Toyota Corolla, também com dois ocupantes.