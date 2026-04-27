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Vídeo mostra briga entre funcionário e idosos em UPA de Ijuí; Polícia Civil investiga confusão

Funcionário, que atuava como zelador, foi afastado após incidente. Polícia e prefeitura abriram investigação sobre o caso

Tamires Hanke

Alessandra Hoppen

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