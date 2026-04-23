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Ventania derruba caminhão durante temporal em Cruz Alta; chuva afetou norte e noroeste do RS

Pelo menos cinco municípios tiveram problemas causados pela chuva e vento forte. Ninguém ficou ferido

Heloisa Gamero

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Eduardo Krais

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