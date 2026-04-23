Ventania derruba caminhão durante temporal em Cruz Alta; chuva afetou norte e noroeste do RS

Em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, um caminhão tombou pela força do vento nesta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam a ocorrência por volta das 11h, na RS-481, trecho que liga o município a Salto do Jacuí.

As autoridades confirmaram que o veículo estava carregado, mas apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. Também na região, entre Cruz Alta e Júlio de Castilhos, a queda de uma árvore no km 204 da BR-158 interrompeu o trânsito por três horas durante a manhã.

O bloqueio total gerou filas de cinco quilômetros até a liberação da pista, por volta das 13h, após o Corpo de Bombeiros utilizar uma retroescavadeira para limpar a via.

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O temporal com ventania, queda de granizo e chuva intensa também atingiu outros municípios do noroeste e norte do Estado. Veja a situação nas demais cidades.

Municípios afetados

Na RS-223, em Selbach, o trânsito flui com restrições logo após o trevo, onde equipes realizam o corte de árvores que caíram sobre a rodovia.

Em Ibirubá, os bombeiros atenderam quatro ocorrências de queda de árvores, com registros também na RS-223 e no bairro Odila.

As cidades de Espumoso e Tapera registraram fortes rajadas de vento e queda de postes por volta das 11h, na RS-332, que liga as duas cidades. Tapera também registrou queda de granizo.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e os bombeiros orientam os motoristas a redobrarem a atenção devido aos restos de vegetação nas pistas e ao risco de novos incidentes climáticos.

Alerta climático