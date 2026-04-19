Veja o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes em Passo Fundo

Feriado acontece nesta terça-feira (21). Lauro Alves / Agencia RBS

O feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21), vai impactar o funcionamento de diferentes serviços em Passo Fundo, no norte do Estado. Atendimentos administrativos estarão suspensos, apenas as atividades essenciais e de urgência seguirão em funcionamento.

Os estabelecimentos funcionam normalmente na segunda-feira (20), com exceção das escolas do município que já estarão fechadas. GZH Passo Fundo traz o funcionamento de shoppings, unidades de saúde, mercados, bancos e do transporte coletivo. Confira a seguir o que abre e o que fecha.

Shopping

No feriado, o Passo Fundo Shopping terá horários especiais. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h, e as lojas e quiosques abrirão das 14h às 20h.

O mesmo acontece no Bella Città, onde a praça de alimentação abre das 11h às 22h. Com ponto facultativo para as demais lojas, a previsão de abertura é das 14h às 20h.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação adotará o feriado prolongado, sem aulas na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). As atividades serão recuperadas posteriormente.

Saúde

O Hospital Dia da Criança, o Hospital Municipal Dr. César Santos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) operam normalmente em regime 24 horas.

Já o Cais Petrópolis, assim como a Farmácia Municipal, estarão atendendo das 8h às 20h. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas.

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Mobilidade

O transporte coletivo funciona seguindo os horários da tabela de domingo, tanto para a Coleurb quanto para a Codepas.

Já o estacionamento rotativo não terá cobrança no Dia de Tiradentes.

Mercados e lojas

O Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo informou que está permitido o funcionamento durante a terça-feira (21). O cronograma será determinado por cada estabelecimento — em geral, no horário tradicional das 9h às 18h30min.