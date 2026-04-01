Veja o que abre e o que fecha no feriado de Sexta-feira Santa em Passo Fundo

O feriado desta Sexta-feira Santa (3) deve alterar os horários de funcionamento dos principais serviços de Passo Fundo, no norte do Estado.
O destaque são para os supermercados, que devem abrir na sexta-feira, porém, estarão fechados no domingo de Páscoa (5).
GZH Passo Fundo traz o funcionamento de shoppings, unidades de saúde, mercados, bancos e do transporte coletivo na data, entre outros serviços. Confira a seguir o que abre e o que fecha.
Shoppings
- Bella Città Shopping: na sexta-feira e no domingo a praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h, e lojas de modo facultativo das 14h às 20h. O Comercial Zaffari abre das 8h às 22h na sexta e fecha no domingo
- Passo Fundo Shopping: na sexta-feira e no domingo a praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h, e lojas facultativo das 14h às 20h. O Comercial Zaffari abre das 9h às 22h na sexta e fecha no domingo
- Bourbon Shopping: funcionamento das 11h às 20h, lojas 14h às 20h
Supermercados
- Abrem normalmente na Sexta-feira Santa (3), mas fecham no domingo de Páscoa (5)
Sistema público de saúde
- Atendimento no Cais Petrópolis e Farmácia das 8h às 20h na sexta-feira
- Cais Fragomeni, Boqueirão, Hípica e Vila Luíza: atendimento no sábado (04), das 8h às 12h
- Hospital Dia da Criança, Hospital Beneficente Dr. César Santos e Samu funcionam normalmente
- Demais unidades básicas de saúde: fechadas
Bancos e instituições financeiras
- Fechados
Comércio
- Aberto na sexta-feira para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga. Fechado no domingo
Ônibus urbanos
- Funcionam em horário de domingo
Coleta de lixo
- Sem funcionamento na sexta-feira (03). Serviço retorna no sábado
Repartições públicas
- Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados
Limpeza pública
- A Secretaria de Serviços Gerais manterá a limpeza e manutenção na Praça Marechal Floriano (Cuia), Praça Tochetto, Parque da Gare e Praça Tamandaré. No sábado, realizará varrição em áreas públicas da região central.
Estacionamento rotativo
- Sem cobrança na sexta-feira. Retoma o funcionamento no sábado
Central de Óbitos
- Funcionará normalmente