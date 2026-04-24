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Tradicionalista e ex-patrão de CTG morre ao sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava, em Soledade

José Rogério da Silva Moraes foi eletrocutado ao tentar cortar um fio energizado em uma obra residencial

Alessandra Hoppen

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