Tradicionalista e ex-patrão de CTG morre ao sofrer descarga elétrica enquanto trabalhava, em Soledade

José Rogério da Silva Moraes era tradicionalista e integrante do CTG 3 Coqueiros. João Batista Ortiz / Arquivo pessoal

Um homem de 39 anos morreu eletrocutado durante um acidente de trabalho na tarde desta quinta-feira (23), em Soledade, no norte do Estado. A vítima foi identificada como José Rogério da Silva Moraes, tradicionalista e integrante do CTG 3 Coqueiros.

Segundo o amigo, João Batista Ortiz, José Rogério atuava como pedreiro em uma residência quando tentou cortar um fio ainda energizado e acabou atingido por uma forte descarga elétrica. A vítima chegou a ser socorrida por colegas de trabalho e encaminhado ao Hospital de Caridade Frei Clemente, mas não resistiu.

Além de atuar como trabalhador na construção civil, José era conhecido no meio tradicionalista. Desde 2015, participava do CTG 3 Coqueiros de Soledade e, em 2018, chegou a ser patrão da entidade por um ano. Atualmente, era capataz do Piquete de Laçadores Vivaldino Batista.

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O patrão do piquete, João Batista Ortiz, relembrou o período em que trabalharam juntos. Segundo ele, a convivência dentro do grupo deixa lembranças entre os integrantes:

— O José começou ajudando como assador, indo em rodeios e sempre alegre. Sempre convidava todo mundo pra ir em rodeio. O que ele mais gostava de fazer era ir nos acampamentos e nos rodeios. Estava todos os finais de semana.