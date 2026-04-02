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Tradição da Sexta-Feira Santa, colheita da marcela fica cada vez mais rara no Estado

Redução ocorre devido ao extrativismo, mudanças climáticas e uso de produtos químicos nas lavouras

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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