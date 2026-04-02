Tradição da Sexta-Feira Santa, colheita da marcela fica cada vez mais rara no Estado

Nativa da América do Sul, a marcela ou macela cresce principalmente em áreas de campo e matagais Carla Silveira / Arquivo pessoal

A tradição gaúcha da colheita da marcela antes do nascer do sol da Sexta-feira Santa, tem se tornado cada vez mais difícil de ser mantida no Estado. Conforme a Emater, técnicos e moradores de diferentes regiões do Estado têm relatado a diminuição da planta, usada como chá medicinal e em práticas religiosas.

Nativa da América do Sul, a marcela ou macela cresce principalmente em áreas de campo e matagais. A redução constante da espécie no Estado pode estar ligada ao extrativismo sem manejo adequado, às mudanças climáticas e o uso de produtos químicos nas lavouras, conforme aponta a Emater.

— A semente da marcela é muito pequena e delicada, precisa de condições específicas para germinar. A retirada sem reposição e a alteração do ambiente afetam diretamente a regeneração da planta — explica a assistente técnica da Emater-RS, Doriana Gozi Miotto.

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Frente à escassez, a recomendação da Emater para uma colheita consciente deve seguir alguns cuidados:

Retire, no máximo, dois terços dos ramos e mantenha no solo a parte restante da planta;

e mantenha no solo a parte restante da planta; Escolha áreas limpas , longe de rodovias e lavouras, para evitar contaminação;

, longe de rodovias e lavouras, para evitar contaminação; Após a colheita, os ramos devem ser abertos e secos à sombra , em pequenos molhos;

, em pequenos molhos; A partir do mês de setembro, as sementes, pequenas e escuras, podem ser semeadas para auxiliar na preservação da espécie.

O relato de quem mantém a tradição

Desde 2002, a marcela é reconhecida oficialmente como a planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul. Na tradição, acredita-se que colher a planta com o orvalho da noite, ainda ao amanhecer, "abençoa" a planta, potencializando seu poder medicinal.

Quem mantém a tradição há anos é a aposentada Iraci da Rosa:

— Colhi antes (da Sexta-feira Santa), pois as flores estão mais belas agora. Mas nao feriado vou deixar os ramos no orvalho, pra abençoar a marcela.

Quem acompanha a tradição desde a infância, nota mudança clara ao longo dos anos. A moradora de Não-Me-Toque, Marina Schneider Coradin, 74 anos, percebe a diferença:

— A marcela diminuiu a quantia drasticamente, dá para perceber. Se continuar assim, acho que em poucos anos nós não vamos mais ter marcela. A gente precisa preservar.

Neste ano, Marina precisou antecipar a colheita para garantir plantas em melhor estado. Segundo ela, a marcela precisa estar jovem e bem amarela para concentrar os princípios ativos.