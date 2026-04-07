Temporal e queda de granizo causam danos em ao menos duas cidades no norte do RS

O temporal que atingiu o norte gaúcho na noite de segunda-feira (6) causou destelhamentos e quedas de árvores em Soledade e Espumoso. Apesar da tempestade, ninguém ficou ferido.

Em Soledade, por volta das 20h, três casas foram destelhadas no interior do município. Segundo a Defesa Civil, o vento forte destruiu totalmente a cobertura de duas residências na comunidade do Curuçu e afetou parcialmente outra casa na localidade de Rincão dos Coelhos.

Em Espumoso, segundo a prefeitura, a queda de granizo afetou os bairros Depósito e Júlio Cardoso, por volta de 19h. O município também registrou queda de árvores.

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto de alagamentos para esta terça-feira (7), com probabilidade de ventos fortes e raios.