Geral

Tempo severo
Notícia

Temporal e queda de granizo causam danos em ao menos duas cidades no norte do RS

Municípios de Soledade e Espumoso registraram destelhamentos e queda de árvores. Alerta da Defesa Civil segue válido até quarta (8)

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS