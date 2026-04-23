Tapera registra queda de granizo e vento superior a 90 km/h; veja vídeo após temporal

Temporal com queda de granizo, ventania e chuva forte atingiu o município de Tapera, no norte do RS, nesta quinta-feira (23). As pedras de gelo se acumularam às margens da RS-332, no início da tarde.

Na localidade de Linha Teutônia, no interior do município, ao menos cinco postes de energia foram derrubados pela força do vento. A Defesa Civil informou que a velocidade das rajadas foi superior a 92 km/h.

De acordo com o órgão, a chuva chegou a 60 milímetros em 20 minutos na zona rural. No perímetro urbano, 29 milímetros foram registrados. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Região Noroeste

Em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, um caminhão tombou pela força do vento nesta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil atenderam a ocorrência na RS-481, trecho que liga o município a Salto do Jacuí.