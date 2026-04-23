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Tapera registra queda de granizo e vento superior a 90 km/h; veja vídeo após temporal

Ao menos cinco postes de energia foram derrubados pela força do vento, que passou dos 92 km/h na tarde desta quinta (23)

Heloisa Gamero

Repórter

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