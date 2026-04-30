Supermercados fechados e ônibus gratuito: como ficam os serviços no Dia do Trabalhador em Passo Fundo

Feriado vai impactar o funcionamento de diferentes serviços. Félix Zucco / Agencia RBS

O feriado de Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), vai impactar o funcionamento de diferentes serviços em Passo Fundo, no norte do Estado. Atendimentos administrativos e comerciais estarão suspensos, apenas atividades essenciais e de urgência seguirão em funcionamento.

GZH Passo Fundo traz o funcionamento de shoppings, unidades de saúde, mercados e do transporte coletivo. Confira a seguir o que abre e o que fecha.

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Supermercados e comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo informou que neste feriado do Dia do Trabalhador não poderá ser utilizada mão de obra de funcionário.

O mesmo vale para os supermercados, que conforme convenção coletiva, não poderão abrir.

Shopping

No feriado, o Passo Fundo Shopping terá horários especiais. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h, e as lojas e quiosques abrirão das 14h às 20h.

O mesmo acontece no Bella Città, onde a praça de alimentação abre das 11h às 22h. Com ponto facultativo para as demais lojas, a previsão de abertura é das 14h às 20h. Já o Comercial Zaffari e o Laboratório do HC ficarão fechados.

Saúde

O Hospital Dia da Criança, o Hospital Municipal Dr. César Santos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) operam normalmente em regime 24 horas.

Já o Cais Petrópolis, assim como a Farmácia Municipal, estarão atendendo das 8h às 20h.

Mobilidade e coleta de lixo

O transporte coletivo funciona seguindo os horários da tabela de domingo, tanto para a Coleurb quanto para a Codepas. No estacionamento rotativo, não haverá cobrança durante o feriado.

No coletivo urbano, a prefeitura assinou decreto de gratuidade no transporte com o Passe Livre. A medida permite que a população utilize os ônibus urbanos sem custo.