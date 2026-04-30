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Supermercados fechados e ônibus gratuito: como ficam os serviços no Dia do Trabalhador em Passo Fundo

Apenas serviços essenciais funcionam neste feriado de 1° de maio

Alessandra Hoppen

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