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Noroeste do RS
Notícia

Secretário da prefeitura de Humaitá é indiciado por fraudes em contratos e associação criminosa

Polícia apontou irregularidades em contratos firmados em 2025, envolvendo empresas locais e servidores municipais

Alessandra Hoppen

Repórter

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