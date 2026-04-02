Secretário da prefeitura de Humaitá é indiciado por fraudes em contratos e associação criminosa

Investigação apontou que suspeitos teriam realizado uma contratação direta com a Prefeitura. Google Street View / Reprodução

Um secretário da prefeitura de Humaitá, município de 4,6 mil habitantes no noroeste do Estado, foi indiciado pela Polícia Civil em dois inquéritos pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato contra a administração pública, peculato e associação criminosa.

O nome do investigado não foi divulgado pela polícia. Os inquéritos foram encaminhados ao Poder Judiciário pela Delegacia de Polícia de Humaitá na terça (31) e quarta-feira (1º). Em ambos, o secretário aparece entre os investigados. Os casos envolvem duas empresas diferentes e contratos firmados com a prefeitura em 2025.

No primeiro inquérito, além do secretário, outras três pessoas foram indiciadas, incluindo o integrante de uma empresa local. Conforme a Polícia Civil, a investigação apontou que os suspeitos realizaram a contratação direta da empresa com orçamentos forjados, a fim de facilitar a contratação.

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Segundo o delegado William Garcez, responsável pelo caso, ao final das diligências foram reunidos indícios suficientes sobre a existência dos crimes e a participação dos investigados.

No segundo inquérito, cinco pessoas foram indiciadas, incluindo o secretário. Neste caso, a apuração indica que os envolvidos teriam criado uma empresa em nome da mãe de um servidor municipal.

A partir disso, segundo a polícia, a empresa também passou a ser usada para realizar contratações diretas com a administração pública municipal.

Além de falsidade ideológica e estelionato contra a administração pública, este segundo caso também resultou em indiciamentos por associação criminosa e peculato — quando um crime é praticado por um funcionário público que se apropria ou desvia dinheiro.

A Polícia Civil não informou os valores envolvidos nos contratos investigados. Segundo o delegado, o secretário não foi afastado das atividades.

Em nota, a Prefeitura de Humaitá informou que, até o momento, não foi intimada, notificada ou comunicada oficialmente e que não possui informações oficiais para identificar os envolvidos.

Nota da prefeitura

"Em relação às matérias jornalísticas recentemente divulgadas sobre suposto encaminhamento de inquérito policial ao Poder Judiciário para apuração de fatos envolvendo a Administração Pública Municipal, a Administração esclarece que, até o momento, não foi intimada, notificada ou comunicada oficialmente por qualquer autoridade, tendo tomado conhecimento do conteúdo exclusivamente pela imprensa.