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Sábado de "achadinhos": venda de garagem e brechós movimentam economia circular em Passo Fundo

Eventos no Boqueirão e Centro movimentaram a venda de roupas, móveis e artigos usados com preços acessíveis em Passo Fundo.

Rebecca Mistura

Repórter

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