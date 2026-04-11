Sábado de "achadinhos": venda de garagem e brechós movimentam economia circular em Passo Fundo

O sábado (11) foi de movimento no setor de economia circular em Passo Fundo. Eventos de venda de garagem, brechó e bazar atraíram consumidores a garimpar itens únicos e com bom custo-benefício.

No bairro Boqueirão, dezenas de pessoas visitaram a segunda edição da Venda de Garagem, com foco em produtos antigos para casa. Louças, itens decorativos, eletrodomésticos e móveis retrô estavam entre os mais procurados.

Artigos de artesanato, acessórios roupas e calçados usados também foram comercializados no espaço, que fica na Rua Uruguai e reúne diferentes empreendedoras do ramo uma vez por mês.

Leia Mais Dia D de vacinação contra a gripe tem alta procura entre idosos em Passo Fundo

No Centro, duas feiras voltadas à venda de itens de vestuário também tiveram grande procura. Na Rua 10 de Abril, o Mega Brechó Solidário do CACC abriu a temporada de inverno com variedade de roupas de frio, com valores a partir de R$ 10.

Além das peças cotidianas, o brechó ofertou peças exclusivas, inclusive assinadas por estilistas, com preços especiais. Os lucros serão revertidos à manutenção do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer (CACC).