Romance, suspense e infantojuvenil: confira quais são os 10 livros mais lidos em Passo Fundo

Diário de um Banana foi o livro mais lido na biblioteca neste ano. Vanessa Hickmann / Divulgação

A lista dos livros mais procurados na Biblioteca Municipal Arno Viuniski de Passo Fundo revela um perfil dos leitores na cidade. Clássicos adolescentes dos anos 2000, suspenses e até autoajuda aparecem entre os mais lidos pelos cadastrados neste ano.

O levantamento considera os títulos retirados de janeiro a abril de 2026. Num total de 1.525 empréstimos, os preferidos foram Diário de um Banana, O homem-cão e A hipótese do amor (veja lista completa abaixo).

O emblemático Diário de um Banana, de Jeff Kinney, foi publicado em 2007 e se consagra como sucesso na literatura infantojuvenil há pelo menos duas gerações. Na lista de favoritos aparece, inclusive, o Volume 3 na nona posição do ranking.

Leia Mais Saiba como acessar o acervo da Biblioteca Municipal de Passo Fundo

— Conseguimos observar o quanto os adolescentes têm mantido o hábito da leitura. A gente percebe essa crescente da procura, e vê como uma forma deles se desligarem das telas — analisa a coordenadora da biblioteca, Vanessa Hickmann.

Outros títulos emblemáticos fazem parte da lista, como A professora e O detento, ambos thrillers psicológicos de Freida McFadden, a mesma autora de A Empregada, obra que ganhou adaptação nos cinemas em 2026. Confira abaixo a lista completa:

Livros mais buscados na Biblioteca de Passo Fundo

O diário de um banana - Jeff Kinney O homem-cão - Dav Pilkey A hipótese do amor - Ali Hazelwood As mil partes do meu coração - Colleen Hoover A professora - Freida McFadden Verity - Colleen Hoover It: A coisa - Stephen King O detento - Freida McFadden Diário de um Banana, Volume 3 - Jeff Kinney A morte é um dia que vale a pena viver - Ana Claudia Quintana Arantes

Maioria do público é feminino

Mulheres adultas compõe maior público. Eduarda Costa / Agencia RBS

Atualmente a Biblioteca Municipal de Passo Fundo conta com 7.445 leitores cadastrados, sendo 205 novos cadastros desde o início do ano.

Conforme a coordenadora, a maioria do público é feminino, com preferência por livros de romances (românticos ou picantes), mistério e a literatura espírita, o que se reflete no ranking de livros mais lidos.

— O maior perfil aqui na biblioteca são mulheres adultas. E acontece que essas mulheres trazem os filhos, crianças ou adolescentes, e eles também acabam levando os livros, por isso temos muitos romances e livros infanto-juvenis entre os mais procurados — resume Vanessa.

Como ter acesso à Biblioteca Municipal

Qualquer pessoa pode participar das atividades e pegar livros emprestados da Biblioteca Municipal de Passo Fundo. Para isso, basta realizar um cadastro ao apresentar RG, CPF e um comprovante de residência.

Para ter acesso à consulta de acervo online, basta incluir o nome do autor ou do livro e buscar pela unidade na biblioteca. No mesmo sistema, é possível fazer renovações, reservas e outros serviços se o usuário tiver login e senha cadastrados na biblioteca. O cadastro é sempre feito presencialmente e de forma gratuita.