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Romance, suspense e infantojuvenil: confira quais são os 10 livros mais lidos em Passo Fundo

Levantamento considera os títulos retirados de janeiro a abril de 2026 na Biblioteca Municipal Arno Viuniski 

Eduarda Costa

Repórter

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