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Crime de 2020
Notícia

Réus por morte de jovem em Soledade vão a júri na próxima terça: "Foi uma brutalidade o que fizeram com minha filha"

Paula Perin Portes foi morta por asfixia em junho de 2020. Quatro réus serão julgados por homicídio qualificado na Câmara de Vereadores de Soledade

Heloisa Gamero

Repórter

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