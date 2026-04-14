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Projeto propõe identificar locais de Passo Fundo onde ocorreram violações durante a ditadura militar

Entidades pedem sinalização de locais usados para prisões, torturas e perseguições. Requerimento está em análise na Câmara e na prefeitura

Alessandra Hoppen

Repórter

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