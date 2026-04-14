Projeto propõe identificar locais de Passo Fundo onde ocorreram violações durante a ditadura militar

Um requerimento elaborado por entidades de defesa dos direitos humanos pede a criação de políticas de memória sobre violações cometidas durante a ditadura militar em Passo Fundo, no norte do RS. O documento foi protocolado na prefeitura e na Câmara Municipal, em 1° de abril.
A data marca o aniversário do golpe militar de 1964. A iniciativa propõe a identificação de imóveis onde ocorreram prisões, torturas e perseguições, a partir de placas explicativas e QR Codes com mais informações históricas.
Um dos principais pontos do documento envolve a Praça Ernesto Tochetto, no Centro, onde um monumento homenageia os 10 anos da "Revolução" de 1964. As entidades não pedem a retirada da estrutura, mas a instalação de um novo marco ao lado, em memória às vítimas do regime.
Segundo o membro da Rede Nacional de Advogados Populares do RS (Renap-RS), Leandro Gaspar Scalabrin, o objetivo é que os fatos, pouco conhecidos pela população, ganhem visibilidade:
— A democracia e os valores democráticos precisam ser defendidos. Para isso, é importante resgatar a história dos crimes e da cultura autoritária que o regime militar impôs ao país.
No documento, as entidades também resgatam histórias de perseguição a lideranças políticas e à imprensa local, como o caso do jornalista passo-fundense João Freitas, preso quatro vezes durante o regime.
Além da sinalização dos espaços, as entidades buscam transformar a proposta em uma ação permanente de educação em direitos humanos. A ideia é criar um programa com agendas em escolas e abertas à comunidade para difundir conhecimento sobre o período histórico.
— Relembrar esses fatos é importante para entender o presente e projetar o futuro. Relembrar esse e outros fatos, na nossa visão, é muito importante para que não aconteça mais no presente — acrescenta Scalabrin.
Locais a serem identificados:
- Teatro Municipal Múcio de Castro: Prédio onde funcionou a Câmara Municipal de Vereadores até 1977, local marcado pela cassação de mandatos e prisão de parlamentares.
- Local do antigo jornal O Nacional: Atualmente uma loja de eletrodomésticos na Galeria Bento Martins (ao lado do Banco do Brasil), onde edições foram apreendidas e jornalistas foram presos.
- Esquina do Banco do Brasil: Conhecida como "Esquina Democrática", tradicional ponto de manifestações públicas.
- Antiga Rádio Municipal: Localizada na Rua Independência, próxima à esquina com a Fagundes dos Reis; a rádio foi fechada pelos militares em 1978.
- Quartel da Brigada Militar (atual 3º RPMon): Sede provisória do governo estadual durante o golpe e local de prisões e tortura.
- Fazenda Fillipson: Propriedade da Brigada Militar em Passo Fundo, identificada como local de perseguição política e violência.
- Frente do CPA/3 (Antigo Campus III da UPF): Na Avenida Brasil, local de confronto e assassinato de jovens durante a "Revolta dos Motoqueiros", em 1979.
- Delegacia Regional de Polícia e DOPS: Funcionava no prédio do antigo "Cassino da Maroca", onde eram planejadas as ações de repressão na região.
- Quartel do Exército (20º Regimento de Cavalaria): Atual campus da UFFS, identificado como local de prisões arbitrárias e tortura.
- Estação Experimental de Eng. Luiz Englert: Citada como um dos principais locais de violações no município.
Segundo a Câmara de Vereadores, o legislativo acolheu o documento e encaminhou para análise da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos (CCCDH). Já a Prefeitura informou que um processo administrativo foi aberto para tratar do assunto e está em análise.
O documento é assinado pela Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, o Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP-RS), a Associação Juízas e Juízes para a Democracia, além do curso e do programa de pós-graduação em História da UPF.
Nome de rua sem alteração
Em julho de 2025, uma recomendação expedida pelo Ministério Público Federal (MPF) a cidades gaúchas pedia a mudança do nome de locais que homenageiam autores de crimes da ditadura. Em Passo Fundo, o documento orientava alteração da Travessa Marechal Costa e Silva, nomeada em memória ao ditador.
A medida, porém, não foi adotada pelo Município. A justificativa dada pela prefeitura é de que a competência de mudança de nomenclatura é da Câmara de Vereadores, através de projeto de lei.
— Se aprovado pelo Legislativo, cabe ao Executivo sancionar ou vetar a matéria — afirmou o procurador-geral do município Giovani Corralo.
O MPF informou que expediu um ofício para o Legislativo, mas ainda não teve retorno. Segundo o órgão, o pedido foi reiterado e o prazo segue aberto. Procurada pela reportagem, a Câmara de Vereadores disse que não há projetos em tramitação prevendo mudança no nome da rua.