Projeto propõe identificar locais de Passo Fundo onde ocorreram violações durante a ditadura militar

Monumento em homenagem aos 10 anos da "Revolução" de 1964, na Praça Tochetto. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Um requerimento elaborado por entidades de defesa dos direitos humanos pede a criação de políticas de memória sobre violações cometidas durante a ditadura militar em Passo Fundo, no norte do RS. O documento foi protocolado na prefeitura e na Câmara Municipal, em 1° de abril.

A data marca o aniversário do golpe militar de 1964. A iniciativa propõe a identificação de imóveis onde ocorreram prisões, torturas e perseguições, a partir de placas explicativas e QR Codes com mais informações históricas.

Um dos principais pontos do documento envolve a Praça Ernesto Tochetto, no Centro, onde um monumento homenageia os 10 anos da "Revolução" de 1964. As entidades não pedem a retirada da estrutura, mas a instalação de um novo marco ao lado, em memória às vítimas do regime.

Leia Mais Revolta dos Motoqueiros: como morte de jovem virou símbolo contra a ditadura em Passo Fundo

Segundo o membro da Rede Nacional de Advogados Populares do RS (Renap-RS), Leandro Gaspar Scalabrin, o objetivo é que os fatos, pouco conhecidos pela população, ganhem visibilidade:

— A democracia e os valores democráticos precisam ser defendidos. Para isso, é importante resgatar a história dos crimes e da cultura autoritária que o regime militar impôs ao país.

No documento, as entidades também resgatam histórias de perseguição a lideranças políticas e à imprensa local, como o caso do jornalista passo-fundense João Freitas, preso quatro vezes durante o regime.

Além da sinalização dos espaços, as entidades buscam transformar a proposta em uma ação permanente de educação em direitos humanos. A ideia é criar um programa com agendas em escolas e abertas à comunidade para difundir conhecimento sobre o período histórico.

— Relembrar esses fatos é importante para entender o presente e projetar o futuro. Relembrar esse e outros fatos, na nossa visão, é muito importante para que não aconteça mais no presente — acrescenta Scalabrin.

Monumento foi inaugurado em 1974. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Locais a serem identificados:

Teatro Municipal Múcio de Castro: Prédio onde funcionou a Câmara Municipal de Vereadores até 1977, local marcado pela cassação de mandatos e prisão de parlamentares.

Prédio onde funcionou a Câmara Municipal de Vereadores até 1977, local marcado pela cassação de mandatos e prisão de parlamentares. Local do antigo jornal O Nacional: Atualmente uma loja de eletrodomésticos na Galeria Bento Martins (ao lado do Banco do Brasil), onde edições foram apreendidas e jornalistas foram presos.

Atualmente uma loja de eletrodomésticos na Galeria Bento Martins (ao lado do Banco do Brasil), onde edições foram apreendidas e jornalistas foram presos. Esquina do Banco do Brasil: Conhecida como "Esquina Democrática", tradicional ponto de manifestações públicas.

Conhecida como "Esquina Democrática", tradicional ponto de manifestações públicas. Antiga Rádio Municipal: Localizada na Rua Independência, próxima à esquina com a Fagundes dos Reis; a rádio foi fechada pelos militares em 1978.

Localizada na Rua Independência, próxima à esquina com a Fagundes dos Reis; a rádio foi fechada pelos militares em 1978. Quartel da Brigada Militar (atual 3º RPMon): Sede provisória do governo estadual durante o golpe e local de prisões e tortura.

Sede provisória do governo estadual durante o golpe e local de prisões e tortura. Fazenda Fillipson: Propriedade da Brigada Militar em Passo Fundo, identificada como local de perseguição política e violência.

Propriedade da Brigada Militar em Passo Fundo, identificada como local de perseguição política e violência. Frente do CPA/3 (Antigo Campus III da UPF): Na Avenida Brasil, local de confronto e assassinato de jovens durante a "Revolta dos Motoqueiros", em 1979.

Na Avenida Brasil, local de confronto e assassinato de jovens durante a "Revolta dos Motoqueiros", em 1979. Delegacia Regional de Polícia e DOPS: Funcionava no prédio do antigo "Cassino da Maroca", onde eram planejadas as ações de repressão na região.

Funcionava no prédio do antigo "Cassino da Maroca", onde eram planejadas as ações de repressão na região. Quartel do Exército (20º Regimento de Cavalaria): Atual campus da UFFS, identificado como local de prisões arbitrárias e tortura.

Atual campus da UFFS, identificado como local de prisões arbitrárias e tortura. Estação Experimental de Eng. Luiz Englert: Citada como um dos principais locais de violações no município.

Segundo a Câmara de Vereadores, o legislativo acolheu o documento e encaminhou para análise da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos (CCCDH). Já a Prefeitura informou que um processo administrativo foi aberto para tratar do assunto e está em análise.

O documento é assinado pela Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, o Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP-RS), a Associação Juízas e Juízes para a Democracia, além do curso e do programa de pós-graduação em História da UPF.

Nome de rua sem alteração

Em julho de 2025, uma recomendação expedida pelo Ministério Público Federal (MPF) a cidades gaúchas pedia a mudança do nome de locais que homenageiam autores de crimes da ditadura. Em Passo Fundo, o documento orientava alteração da Travessa Marechal Costa e Silva, nomeada em memória ao ditador.

A medida, porém, não foi adotada pelo Município. A justificativa dada pela prefeitura é de que a competência de mudança de nomenclatura é da Câmara de Vereadores, através de projeto de lei.

Leia Mais MPF recomenda que nomes de presidentes da ditadura militar sejam retirados de escolas e ruas no RS

— Se aprovado pelo Legislativo, cabe ao Executivo sancionar ou vetar a matéria — afirmou o procurador-geral do município Giovani Corralo.