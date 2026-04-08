Pré-candidato à presidência, Romeu Zema participa de painel em Passo Fundo

Em visita ao norte do Estado, o ex-governador mineiro e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) palestrou no Clube Comercial de Passo Fundo nesta quarta-feira (8). Organizado pela Atitus Educação, o Fórum “Brasil do Futuro” debateu propostas de gestão pública e de crescimento econômico.
— Tive essa oportunidade de mostrar aos gaúchos aquilo que nós fizemos em Minas Gerais e que funcionou. Era um Estado que devia e que hoje tem as contas em dia — disse.
Questionado sobre a possibilidade de concorrer como vice-presidente em uma dobradinha com Flávio Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral, Zema disse que seguirá como candidato “até o fim”.
Em agenda no Rio Grande do Sul, Romeu Zema deve seguir nesta quarta-feira para Porto Alegre, onde deve participar do Fórum da Liberdade na quinta-feira, com demais presidenciáveis.
Esta foi a primeira edição do Painel "Brasil do Futuro" da Atitus, que planeja ouvir demais liderança políticas e personalidades empresariais.