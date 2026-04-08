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Pré-candidato à presidência, Romeu Zema participa de painel em Passo Fundo

Organizado pela Atitus Educação, o Fórum “Brasil do Futuro” se propõe a debater propostas de gestão pública e economia

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