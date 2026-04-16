Polícia Ambiental identifica descarte de produto químico em rio da Região Norte

Uma ocorrência de poluição hídrica mobilizou o 3º Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar (BPAmb BM) na quarta-feira (15), em Frederico Westphalen, no norte do Estado. O descarte de uma substância química no Rio Lambedor resultou na morte de diversos peixes e gerou transtornos para produtores rurais da região.

A equipe se deslocou até a Linha Barra Grande, no interior do município, após o recebimento de uma denúncia. Ao chegarem no local, os policiais constataram evidências nítidas de contaminação, como uma alteração na coloração da água e um forte odor característico de produto químico.

Durante a vistoria, a Polícia Ambienta identificou a mortandade de peixes ao longo de um trecho de 100 metros do curso do rio. Além do dano direto à fauna aquática, a poluição afetou o dia a dia de agricultores locais, que utilizam o rio para dar água aos animais e outras atividades essenciais nas propriedades rurais.

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Diante do flagrante, foi registrado um boletim de ocorrência, acompanhado de levantamento fotográfico para documentar os danos causados. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) será formalmente notificada sobre o incidente.