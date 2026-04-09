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Destino: Guarulhos
Notícia

Passo Fundo tem voos atrasados devido à pane técnica no espaço aéreo de São Paulo

Conforme a FAB, interrupção temporária ocorreu entre 9h30min e 10h06min. Problema será investigado

Rebecca Mistura

Repórter

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