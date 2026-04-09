Passo Fundo tem voos atrasados devido à pane técnica no espaço aéreo de São Paulo

Atividades já foram restabelecidas. Art by Pixel / stock.adobe.com

Uma pane técnica ocorrida na manhã desta quinta-feira (9) no espaço aéreo de São Paulo ocasionou o atraso de dois voos que sairiam do Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo.

Segundo dados do portal Flightradar24, a primeira decolagem, de aeronave da Latam, estava prevista para ocorrer às 10h, mas partiu às 11h02min. O pouso está marcado para 12h15min.

Já um voo da Gol, que deveria ter decolado às 10h35min, foi adiado para a tarde, com previsão de saída às 14h. Os dois voos tem como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

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Conforme nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB), a interrupção temporária das operações aéreas em São Paulo ocorreu entre 9h30min e 10h06min, devido a um problema técnico operacional.

De acordo com o órgão, as atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Nota da FAB

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, na manhã desta quinta-feira (09/04), no período das 9h30 às 10h06 (horário de Brasília), houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional, na região de São Paulo.

Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo.