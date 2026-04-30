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Futuro sustentável
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Passo Fundo sedia conferência voltada à implementação da Agenda 2030, da ONU

1ª Conferência Livre dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) reúne diferentes entidades até as 17h, na sede Ministério Público

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