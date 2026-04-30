Passo Fundo sedia conferência voltada à implementação da Agenda 2030, da ONU

Encontro discute futuro da cidade de forma inclusiva e sustentável. Luciana Kurtz / Divulgação

Começou às 8h30min desta quinta-feira (30) a 1ª Conferência Livre dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Passo Fundo. O evento acontece no Auditório do Ministério Público Estadual até as 17h.

O espaço de diálogo e construção coletiva é voltado à implementação da Agenda 2030 — plano de ação global adotado pela ONU em 2015 para promover o desenvolvimento sustentável.

A conferência integra o processo nacional de mobilização em torno dos ODS e tem como objetivo avaliar os avanços locais, identificar desafios e propor estratégias para fortalecer a governança participativa e o desenvolvimento sustentável.

— Reunimos diferentes setores para pensar soluções concretas para os desafios da nossa cidade. A inovação tem um papel central nesse processo, conectando tecnologia, conhecimento e participação social — disse a secretária municipal de Inovação, Bárbara Fritzen.

Público pode acompanhar gratuitamente. Luciana Kurtz / Divulgação

Diferentes eixos orientam os debates da conferência. São eles:

Eixo 1: Democracia e instituições fortes

Democracia e instituições fortes Eixo 2: Sustentabilidade ambiental

Sustentabilidade ambiental Eixo 3: Promoção da inclusão social e o combate às desigualdades

Promoção da inclusão social e o combate às desigualdades Eixo 4: Inovação tecnológica para o desenvolvimento sustentável

Inovação tecnológica para o desenvolvimento sustentável Eixo 5: Governança participativa

Governança participativa Eixo 6: Colaboração multissetorial e o financiamento da Agenda 2030