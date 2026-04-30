Passo Fundo sedia conferência voltada à implementação da Agenda 2030, da ONU

Começou às 8h30min desta quinta-feira (30) a 1ª Conferência Livre dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Passo Fundo. O evento acontece no Auditório do Ministério Público Estadual até as 17h.
O espaço de diálogo e construção coletiva é voltado à implementação da Agenda 2030 — plano de ação global adotado pela ONU em 2015 para promover o desenvolvimento sustentável.
A conferência integra o processo nacional de mobilização em torno dos ODS e tem como objetivo avaliar os avanços locais, identificar desafios e propor estratégias para fortalecer a governança participativa e o desenvolvimento sustentável.
— Reunimos diferentes setores para pensar soluções concretas para os desafios da nossa cidade. A inovação tem um papel central nesse processo, conectando tecnologia, conhecimento e participação social — disse a secretária municipal de Inovação, Bárbara Fritzen.
Diferentes eixos orientam os debates da conferência. São eles:
- Eixo 1: Democracia e instituições fortes
- Eixo 2: Sustentabilidade ambiental
- Eixo 3: Promoção da inclusão social e o combate às desigualdades
- Eixo 4: Inovação tecnológica para o desenvolvimento sustentável
- Eixo 5: Governança participativa
- Eixo 6: Colaboração multissetorial e o financiamento da Agenda 2030
Ao longo do dia, a programação contará com palestras e painéis temáticos. A iniciativa é organizada pelo Fórum Permanente da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com entidades e com o apoio da prefeitura.