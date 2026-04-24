O companheiro diário dos gaúchos tem data comemorativa. Nesta sexta-feira (24), é dia de celebrar o chimarrão . A data foi definida em 2003, pela lei estadual n° 11.929, que definiu o Dia do Chimarrão e do Churrasco .

Mesmo presente em todos os lares do Rio Grande do Sul, cada um possui seu jeito, regras e preferências na hora de matear. Se tu usas vira mate, prefere ervas suaves ou é aquele que mantém as tradições de servir com a mão direita e devolver com a esquerda, tu te encaixas em diferentes tipos de mateador.