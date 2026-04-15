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"Não pensei duas vezes", diz padre que viu acidente na BR-386 e deu extrema-unção às vítimas

Vigário voltava de viagem quando se deparou com a colisão entre picape e caminhão. Mãe e filho morreram em Carazinho, na última segunda-feira (13)

Alessandra Hoppen

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