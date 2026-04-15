"Não pensei duas vezes", diz padre que viu acidente na BR-386 e deu extrema-unção às vítimas

Padre presenciou o acidente no momento em que retornava de Passo Fundo. Émerson Romitti / Imagem cedida

Uma cena chamou a atenção de quem passava pela BR-386, em Carazinho, na tarde de segunda-feira (13). Em meio a um acidente com duas vítimas, envolvendo uma picape e um caminhão, um padre se aproximou dos destroços e fez uma oração silenciosa no meio da rodovia.

Há pouco mais de um ano no exercício do sacerdócio, Émerson Romitti, 27 anos, é vigário da Paróquia Três Santos Mártires das Missões, de Crissiumal. Ele presenciou a colisão no momento em que retornava de Passo Fundo e deu a extrema-unção às vítimas.

O religioso seguia pela rodovia que corta o norte do Estado após acompanhar a mãe ao hospital. No caminho de volta para casa, se deparou com o acidente.

— Eu estava ao longe, no topo da reta, quando escutei aquele barulho estrondoso de freada e de batida. Vi o caminhão ainda tombando, parei logo em seguida e corri até o local para ajudar. Naquele momento eu não pensei duas vezes, peguei a estola roxa que eu estava carregando, os santos óleos e fui até lá — lembra.

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Ao se aproximar da picape, o padre encontrou as duas vítimas já sem vida. Eles eram Evandro Luís Damiani, 61 anos, e Helena Lúcia Damiani, 81, mãe e filho moradores de Chapada.

Inicialmente, Romitti acreditou que havia apenas uma pessoa no veículo, devido ao estado em que o veículo ficou após o impacto.

— Um homem que estava ali me disse que tinha outra pessoa. Dei a volta no carro e consegui ministrar a unção também nela, na testa — conta.

Para o padre, a cena foi uma das mais marcantes desde a sua ordenação, em dezembro de 2024:

— Na teologia, a gente aprende como agir em situações extremas, mas quando acontece de verdade, é diferente. Eu tremia muito durante a oração. Depois que terminei, me senti profundamente calmo. Fiz somente o que qualquer sacerdote faria, que é prestar esse auxílio religioso.

Evandro Luís e Helena Lúcia Damiani estavam em uma Fiat Toro que seguia no sentido Carazinho-Sarandi quando bateu de frente em um caminhão que vinha na pista contrária. Já o motorista e um passageiro do caminhão ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Carazinho.