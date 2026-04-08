Motorista erra caminho durante temporal e veículo cai em escadaria de Erechim

O temporal que atingiu o norte e o noroeste gaúcho nesta terça-feira (7) causou destelhamento, quedas de árvores em rodovias e um acidente de trânsito em Erechim.

Devido à baixa visibilidade provocada pela chuva forte, um idoso avançou com seu veículo no primeiro nível de uma escadaria localizada na Avenida Salgado Filho, no Centro da cidade.

Segundo a Defesa Civil, o motorista, que conduzia um veículo com placas de Lajeado, relatou que não enxergou o fim da rua enquanto durante o temporal, à tarde. Apesar do susto, o homem não sofreu ferimentos.

Danos na região

Em Barracão, a Defesa Civil confirmou o destelhamento de uma residência, cerca de 17h. Já em Barra do Rio Azul, a queda de uma árvore obstruiu o principal acesso à cidade durante parte da tarde, exigindo a limpeza da pista.

Na região de Panambi, o vento derrubou árvores em duas rodovias federais: BR-158, e BR-285. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na remoção dos troncos para liberar o fluxo de veículos.

Os demais municípios da região reportaram apenas pancadas de chuva e vento pontuais, sem registro de novos danos ou feridos.

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto de alagamentos para esta terça-feira (7), com probabilidade de ventos fortes e raios. O órgão mantém o alerta de temporais para o norte do Estado até quarta-feira (8).