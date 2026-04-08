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Motorista erra caminho durante temporal e veículo cai em escadaria de Erechim

Outras cidades do norte e noroeste gaúcho, como Barracão, Panambi, e Barra do Rio Azul registraram ocorrências devido a um temporal nesta terça

Heloisa Gamero

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