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Morre aos 93 anos Catarino Ferreira, referência do ensino jurídico em Passo Fundo

Advogado e professor da UPF por quatro décadas, ele também marcou o esporte local como conselheiro do Passo Fundo Futsal

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