Morre aos 93 anos Catarino Ferreira, referência do ensino jurídico em Passo Fundo

Durante quatro décadas atuou como professor da Universidade de Passo Fundo. UPF / Divulgação

Passo Fundo se despede de uma figura emblemática de sua história acadêmica. Morreu nesta quarta-feira (15), aos 93 anos, o advogado e professor Catarino Ferreira.

Natural de São Sepé, na Região Central, ele adotou Passo Fundo como sua casa ainda jovem, em 1944. Foi na cidade de norte gaúcho onde construiu toda a sua trajetória.

Ferreira foi um pilar do ensino jurídico na região. Durante quatro décadas, entre 1961 e 2001, se dedicou à formação de novos profissionais como professor da Universidade de Passo Fundo (UPF). Sua liderança na instituição foi consolidada em dois mandatos como diretor do curso de Direito, nos períodos de 1971 a 1974 e de 1982 a 1986, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da unidade acadêmica.

Além de sua atuação no Direito, Catarino deixou sua marca no esporte local. Ele foi o primeiro conselheiro do Passo Fundo Futsal, sendo lembrado pela diretoria do clube como um nome de dedicação, respeito e profundo compromisso com a comunidade esportiva.

Os atos de despedida ocorrem nesta quarta-feira no Memorial Vera Cruz, em Passo Fundo. O velório acontece até as 17h, horário em que será realizado o sepultamento no Cemitério da Vera Cruz.