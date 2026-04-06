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Morre aos 78 anos Lourdes Solange Schmidt, ativista na luta pela educação pública em Passo Fundo

Lourdes era professora aposentada e mantinha participação ativa no sindicato da categoria. Ela deixa três filhas e quatro netos

Heloisa Gamero

Repórter

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