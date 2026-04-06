Morre aos 78 anos Lourdes Solange Schmidt, ativista na luta pela educação pública em Passo Fundo

Lourdes Schmidt morreu aos 78 anos de insuficiência renal crônica. Guido Lucero / Arquivo Pessoal

Morreu nesta segunda-feira (6), aos 78 anos, a professora aposentada Lourdes Solange Schmidt. A mulher era figura conhecida em Passo Fundo, onde participava ativamente do 7° Núcleo do CPERS, sindicato que representa os profissionais da rede estadual de educação.

Sol, como era conhecida pelos mais próximos, é lembrada como uma defensora da educação gratuita de qualidade:

— Ela pensava muito sobre o conselho municipal, participava ativamente de manifestações e greves em prol do direito da educação — relatou Celso Dalberto, integrante da direção estadual do CPERS.

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A professora atuou 30 anos no magistério até sua aposentadoria, em 1995. Ela estava internada em uma casa de recuperação por complicações na saúde e recentemente foi transferida para a UTI, onde faleceu devido a uma insuficiência renal crônica.

Lourdes deixa três filhas e quatro netos, com quem compartilhou momentos alegres. Além de ativista, Sol é recordada com carinho como uma mãe e avó amorosa.

Despedida

O velório acontece desde às 10h desta segunda no Memorial Vera Cruz, com previsão de encerramento para 17h30min. Após a cerimônia, está agendada para acontecer a cremação.

Em publicação nas redes sociais, o Cpers Passo Fundo lamentou o falecimento da professora. "Sol foi luz na vida de todos nós, lutou incansavelmente por uma educação pública de qualidade e por uma sociedade justa e igualitária", diz a mensagem.