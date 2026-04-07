Mega brechó em Passo Fundo oferece peças a partir de R$ 10 em prol de pacientes com câncer

CACC / Divulgação

Neste sábado (11), a comunidade de Passo Fundo tem a oportunidade de aliar o consumo consciente à solidariedade no Mega Brechó Solidário do CACC. O evento será realizado das 9h às 16h, na sede do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer (CACC) — Rua 10 de Abril, 205.

A edição marca a abertura da temporada de inverno, disponibilizando uma ampla variedade de roupas para o frio com valores que começam em R$ 10.

Além das peças cotidianas, o brechó se destaca pela oferta de itens exclusivos, como vestidos de festa e de noiva com preços especiais. Para quem busca elegância, estarão disponíveis peças de estilistas, com vestidos longos variando entre R$ 100 e R$ 150.

O evento tem um papel social fundamental: toda a arrecadação com a venda das peças é destinada à manutenção dos serviços do CACC, que oferece acolhimento e suporte a pacientes em tratamento oncológico e seus familiares.

Por isso a participação da comunidade é essencial, já que cada aquisição fortalece a causa e impacta a vida de diversas famílias da região.

Serviço