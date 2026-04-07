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Mega brechó em Passo Fundo oferece peças a partir de R$ 10 em prol de pacientes com câncer

Promovido pelo CACC, evento será realizado entre 9h e 16h do próximo sábado (11)

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