Mapeamento identifica 15 pontos com alto risco de deslizamentos e enxurradas em Marcelino Ramos

Encosta apresenta blocos e trincas, indicando risco potencial de queda e novos deslizamentos, aponta o estudo. SGB / Divulgação

Um mapeamento realizado em Marcelino Ramos, município de 4,4 mil habitantes no norte do RS, indicou 15 pontos de risco geo-hidrológico e 348 pessoas residindo nas áreas identificadas. O levantamento, feito a pedido da defesa civil do município, foi desenvolvido por uma equipe técnica do Serviço Geológico do Brasil (SGB), ligada ao Ministério de Minas e Energia.

O trabalho identificou 12 áreas de risco na área urbana e três na zona rural do município. Os riscos são classificados como alto ou muito alto e se referem à possibilidade de deslizamentos, queda de blocos de rocha, erosão e enxurradas.

Os técnicos avaliaram aspectos como relevo, condições do solo, dinâmica hídrica e padrão de ocupação do território. Ao todo, foram caracterizadas sete áreas de alto risco e oito de muito alto risco.

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Segundo o relatório, os processos mais recorrentes estão relacionados a deslizamentos de terra e queda de rochas, identificados em 13 dos 15 setores mapeados. Em alguns casos, também foi observada erosão do solo, o que intensifica a instabilidade do terreno.

O levantamento foi realizado pelo SGB entre os dias 10 e 11 de novembro de 2025. De acordo com a prefeitura, o serviço foi solicitado pela defesa civil após deslizamentos ocorridos em 2024, durante chuva intensa registrada no município.

— Em 2024, tivemos locais na RS-491 e RS-126 que cederam com o excesso de chuva, além de pontos de acesso entre o balneário e a cidade que tiveram deslizamentos, ficaram comprometidos, então por isso essa preocupação — diz o prefeito do município, Vanei Maffissoni.

Região suscetível

Segundo o estudo, a maior parte dos problemas foi desencadeada pelos eventos extremos registrados há dois anos no Estado.

Marcelino Ramos, que fica na encosta do Rio Uruguai, possui relevo acidentado e solos suscetíveis à instabilidade. Essas características, somadas a chuvas intensas e à ocupação de áreas de encosta e margens de drenagem, contribui para o agravamento dos riscos, aponta o relatório.

Além disso, o SGB identificou ainda dois pontos associados a enxurradas na área rural, onde a proximidade das casas com o canal do Rio Suzana aumenta a probabilidade de prejuízos durante períodos de chuva intensa.

Prevenção e planejamento

De acordo com a prefeitura, duas obras voltadas à prevenção de desastres estão previstas para começar neste ano. Na zona urbana e em acessos ao município, seis pontos devem passar por melhorias como drenagem e contenção. O investimento é estimado em R$ 1,1 milhão.

No interior, o município identificou nove pontos onde não há escoamento suficiente da água da chuva, locais onde também estão previstas reformas, orçadas em R$ 1,2 milhão.

Além das obras, o município também deve avaliar a adoção de medidas sugeridas pelo Serviço Geológico do Brasil. No relatório, o órgão elencou 14 sugestões com base nas situações de risco identificadas. Entre as principais, estão: