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Mapeamento identifica 15 pontos com alto risco de deslizamentos e enxurradas em Marcelino Ramos

Estudo mostrou locais com risco alto ou muito alto de danos agravados por chuva intensa. Pesquisa foi conduzida pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) a pedido do município

Rebecca Mistura

Repórter

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