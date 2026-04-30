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Aumento na procura
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Mais de 1,5 mil eleitores fizeram o primeiro título neste ano em Passo Fundo

Prazo para confecção do documento ou regularização vai até 6 de maio. Procura entre adolescentes é significativa, diz cartório

Heloisa Gamero

Repórter

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