Geral

Colisão na BR-386
Notícia

Mãe e filha que morreram em acidente viajavam a Passo Fundo para Páscoa em família

Além de mãe e filha, também estavam no carro o marido de Vânia e o filho mais velho do casal. Os dois tiveram ferimentos e foram encaminhados para atendimento

Alessandra Hoppen

Repórter

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