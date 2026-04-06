Mãe e filha que morreram em acidente viajavam a Passo Fundo para Páscoa em família

Vânia e a filha morreram no local do acidente. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Passar a Páscoa com os parentes era o motivo da viagem que vitimou Vânia Oss Emer, 48 anos, e a filha Helena Oss Emer Padilha, quatro anos, no último sábado (4). A família se envolveu em um acidente na BR-386, em Tio Hugo.

Além de mãe e filha, também estavam no carro o marido de Vânia e pai de Helena, Pericles Gustavo Padilha, e o filho mais velho do casal, Lucas Oss Emer, 10 anos. Os dois tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital.

Moradores de Porto Alegre, os quatro seguiam para Passo Fundo para visitar familiares. Entre eles o sobrinho de Vânia, Erik Augusto Michael, 25 anos. Segundo ele, a visita era aguardada para o feriado de Páscoa.

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— Eles vinham para a nossa casa passar esse tempo em família. Em fevereiro a gente passou o carnaval lá com eles, e foi o último dia que nos vimos — relatou.

Arquiteta e Urbanista, Vânia vivia um momento especial na carreira. Um dos sonhos recentes era reformar o espaço na parte da frente da residência, em Porto Alegre, para fazer o próprio escritório. O ambiente já havia sido usado anos antes e era preparado para uma nova fase profissional.

Na memória da família, o lado mais marcante era a dedicação à maternidade. Helena nasceu quando Vânia estava perto dos 40 anos, em uma gestação que começou com dificuldades. Para Erik, a relação entre mãe e filha era de afeto constante:

— A relação delas era fantástica. Ela era uma baita mãe, as crianças estavam sempre grudadas com ela. A Vânia não tinha peito para dizer não para os filhos.

Vânia e Helena foram veladas no domingo (5) em Catuípe, onde está a maior parte da família, e serão cremadas em Coronel Barros, no noroeste do RS.

Acidente ocorreu no sábado

Vânia e Helena Oss Emer estavam em um Volvo XC60 que se envolveu em uma colisão com um Chevrolet Cruze com placas de Cianorte (PR), e um caminhão bitrem emplacado em Ermo (SC). O acidente foi por volta das 13h de sábado (4), na altura do km 221 na BR-386. Mãe e filha morreram no local.

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O motorista do carro e marido de Vânia, além do filho mais velho do casal, de 10 anos, tiveram ferimentos e foram socorridos ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo.