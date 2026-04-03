Lagoa Vermelha decreta emergência por estiagem; RS tem 63 municípios na mesma situação

Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência em razão da estiagem das últimas semanas. O documento foi publicado na quarta-feira (1º) e aponta prejuízos na safra agrícola, principalmente nas culturas de verão, como soja e milho.
O processo foi acompanhado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que classificou o município em nível 2 de emergência, cenário que indica danos relevantes.
Com o decreto, a prefeitura passa a ter respaldo para mobilizar recursos e equipes, além de solicitar apoio dos governos estadual e federal e adotar medidas emergenciais de assistência, especialmente para a população das zonas rurais.
A administração municipal informou que segue monitorando os impactos da estiagem e orienta produtores a manter contato com a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura para registro de perdas e acesso às medidas de apoio.
Estiagem no RS
Com Lagoa Vermelha, o Rio Grande do Sul chega a 63 municípios com decreto de estiagem. Desse total, 42 são da região norte e noroeste. Os demais estão distribuídos por outras regiões do Estado.
Na região de Passo Fundo, decretaram emergência os municípios de Marau, Muliterno e Tapera.