Lagoa Vermelha decreta emergência por estiagem; RS tem 63 municípios na mesma situação

Defesa Civil classificou o Lagoa Vermelha em nível 2 de emergência. Prefeitura de Lagoa Vermelha / Divulgação

Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência em razão da estiagem das últimas semanas. O documento foi publicado na quarta-feira (1º) e aponta prejuízos na safra agrícola, principalmente nas culturas de verão, como soja e milho.

O processo foi acompanhado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que classificou o município em nível 2 de emergência, cenário que indica danos relevantes.

Leia Mais Estiagem reduz produtividade e safra de soja deve ter perdas de até 25% no norte do RS

Com o decreto, a prefeitura passa a ter respaldo para mobilizar recursos e equipes, além de solicitar apoio dos governos estadual e federal e adotar medidas emergenciais de assistência, especialmente para a população das zonas rurais.

A administração municipal informou que segue monitorando os impactos da estiagem e orienta produtores a manter contato com a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura para registro de perdas e acesso às medidas de apoio.

Estiagem no RS

Com Lagoa Vermelha, o Rio Grande do Sul chega a 63 municípios com decreto de estiagem. Desse total, 42 são da região norte e noroeste. Os demais estão distribuídos por outras regiões do Estado.